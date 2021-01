La differenza di genere è un argomento che fa parte della quotidianità nella società odierna. Questo perché, con l’evoluzione dei tempi, sono cambiate le dinamiche e i ruoli, e ora ci si sente fortunatamente più liberi di esprimersi al di là della biologia. Rimangono però divertenti alcune differenze, assolutamente generiche e non scientifiche, nel comportamento dei due sessi. Per esempio, oggi vogliamo analizzare le differenze tra uomini e donne al supermercato in cui sicuramente molti si riconosceranno.

Come si comporta l’uomo quando va al supermercato?

Solitamente, quando un uomo va al supermercato, sa già esattamente ciò che deve prendere. Entra deciso e si avvia verso gli scaffali che contengono ciò di cui necessita. Prende il primo carrello, senza pensarci troppo, e tira fuori dalla tasca la lista della spesa. Leggendola in modo sommario, dunque, mette nel carrello ciò che ha scritto, scordandosi probabilmente un paio di acquisti. Dopo aver raggiunto la cassa, paga ed esce indisturbato, senza porsi domande o guardarsi indietro.

E invece come si comporta la donna quando va a fare la spesa?

Le accortezze iniziano ben prima di uscire di casa, perché la donna si ritroverà a svuotare un paio di volte la borsa, controllando di aver preso tutto. Chiavi, lista della spesa, portafogli e telefono ci sono? Bene, è ora di andare. Quando entra, tutt’altro che a passo sicuro nonostante la lista dettagliata dei prodotti, si lascia incantare dalle piante che vengono sempre poste all’ingresso, pensando quanto starebbero bene nel suo appartamento. Successivamente, controlla tutti gli scompartimenti, per essere certa di non aver scordato nulla sulla lista e riempie il carrello, guardando ogni 10 minuti se c’è tutto. Alla cassa, si accerta che non ci siano buoni sconti e solo allora paga ed esce.

Queste sono le differenze tra uomini e donne al supermercato in cui sicuramente molti si riconosceranno. Attenzione però, qui c’è una precisazione da fare. Questo articolo non ha alcuna intenzione di sottolineare le differenze di genere. Si tratta di diversità generiche, che sicuramente accomunano alcune persone, ma che non rappresentano la regola. Questo scritto è a scopo unicamente ludico, per prendere con leggerezza alcune diversità presenti nella società. Ma se non ci si dovesse ritrovare in ciò che è scritto, beh, ben venga!

