Quando è ora di effettuare un bonifico spesso non sappiamo come muoverci. Le nostre banche infatti ci offrono diverse opzioni, ma i più inesperti non sanno quale scegliere. È però molto importante conoscere quali sono le caratteristiche tra i vari bonifici disponibili. Ognuno, infatti, risponde a un esigenza diversa. Ecco quindi le differenze tra i diversi tipi di bonifico da conoscere assolutamente.

Cos’è un bonifico?

Prima di tutto però bisogna capire cos’è un bonifico. Si tratta di uno dei tanti modi disponibili per inviare denaro. Per effettuare un bonifico bisogna avere un conto corrente. È solo tramite un conto che si può inviare denaro in questo modo. Anche chi riceve denaro deve possedere un conto. Il bonifico è quindi l’invio di denaro tra due conto correnti.

Il bonifico è effettuato tra due persone diverse. In caso contrario di tratta di giroconto, argomento a cui abbiamo dedicato un altro articolo. Solitamente questo metodo di pagamento è molto amato perché è sicuro. Permette di tracciare i pagamenti e in caso di errori e truffe si è tutelati dalla propria banca. Chi vuole effettuare un bonifico si accorgerà però che esistono diverse opzioni disponibili tra cui scegliere.

Diverse tipologie

Le differenze tra i diversi tipi di bonifico da conoscere assolutamente sono facili da imparare. Il tipo di bonifico più comune è il SEPA. Questa sigla significa Single Euro Payment Area. Il bonifico SEPA permette infatti di inviare denaro nell’area euro. Include però anche altri Paesi europei che non usano l’euro come l’Islanda e la Svizzera. Il bonifico SEPA è quindi quello più utilizzato anche da chi invia denaro dall’Italia verso un conto italiano. Solitamente questo tipo di bonifico permette di ricevere denaro entro un giorno lavorativo.

Per inviare denaro al di fuori dell’area SEPA bisogna invece utilizzare un bonifico internazionale. Questo tipo di bonifico impiega più tempo per arrivare a destinazione. Anche il suo costo è più elevato e può raggiungere anche i 20 euro.

Ci sono però casi in cui non possiamo aspettare nemmeno un giorno per ricevere il denaro. In questo caso ci viene incontro il bonifico istantaneo. Questo bonifico permette di ricevere i soldi immediatamente. È però più costoso di un bonifico SEPA tradizionale. Chi deve effettuare sempre lo stesso pagamento a cadenza fissa può infine optare per il bonifico continuativo o mensile. Questo permette di impostare un pagamento che partirà in automatico.