Le differenti proprietà del limone. Le conoscete tutte?

Il limone è un agrume molto noto e molto utilizzato in cucina. Non tutti conoscono però i vari utilizzi e le differenti proprietà del limone. Può essere impiegato in cucina, come anche in altre attività domestiche. Ma ha anche proprietà benefiche per la salute.

La parola limone probabilmente è di origine persiana. Questo agrume, per le sue apprezzate caratteristiche, si è subito diffuso sin dal tempo dei Romani.

In Italia oggi è coltivato particolarmente al sud. Nella zona della Costiera amalfitana si apprezza un tipo di limone molto aromatico, a buccia spessa, da cui deriva il famoso Limoncello.

Le differenti proprietà del limone. Piatti e bucato

Ma il limone trova il suo utilizzo anche per le attività casalinghe, come nel lavare i piatti. Se, nel cucinare, si sono utilizzati dei limoni e sono rimaste solo le bucce, queste si potrebbero aggiungere all’acqua di lavaggio. Le stoviglie allora profumeranno delicatamente di agrumi. Successo garantito anche nel lavare la padella usata per la frittura, dove ci sono incrostazioni d’unto. Le scorze che restano dalla spremitura, possono togliere l’unto e dare un odore gradevole.

Passiamo da piatti e stoviglie, al bucato, a mano o in lavatrice. Aggiungendo del limone fra i panni del bucato, questo aiuterà a renderli più puliti e più bianchi.

Come bevanda

La classica limonata estiva risulta essere un vero tonico. Infatti la vitamina C, ben presente in questo agrume, aiuta a ridurre i livelli di stress e ha un effetto benefico sulla linea, riducendo i grassi.

Il limone è anche alla base di uno delle bevande digestive più efficaci. Dopo un pranzo un po’ impegnativo, si può aiutare lo stomaco con una miscela che a Napoli è un classico. In un bicchier d’acqua si spreme un limone e si zucchera a piacere. Poi, si aggiunge una punta di bicarbonato e si beve. Nell’aggiungere il bicarbonato, vederete formarsi la spuma. La bevanda ha un effetto digestivo e dissetante, ottimo dopo le grigliate estive o un bel pranzo di pesce.

Le differenti proprietà del limone. Contro l’alcool

Secondo una ricerca del BioMed Research International, il succo di limone aiuta a combattere i danni provocati al fegato dall’alcool. Forse per questo motivo in Germania si spezzano le bevute di birra con una pinta a base di limone.