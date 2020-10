L’indennità di disoccupazione è un trattamento economico essenziale per milioni di persone. L’attuale contesto economico rende estremamente difficile trovare una nuova occupazione e questa indennità consente una vita dignitosa a molte famiglie. Il sussidio ha però una durata definita che non può eccedere i 24 mesi. Per questo motivo è essenziale che i beneficiari siano attivi nella ricerca di una nuova occupazione. In un recente articolo, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha analizzato anche le possibilità di avviare un’attività autonoma mantenendo la disoccupazione. L’INPS paga la NASpI mensilmente agli aventi diritto, senza però una data precisa di pagamento. Per questo motivo ogni mese tante famiglie controllano spesso il proprio conto corrente nella speranza di trovare questo accredito. In questo articolo cercheremo quindi di scoprire le date di pagamento della NASpI per il mese di novembre.

A chi spetta e in che misura

La NASpI è un trattamento economico che copre fino ad un massimo di 24 mesi lo stato di disoccupazione di alcuni lavoratori. Possono accedere al sussidio i dipendenti licenziati o che hanno presentato le dimissioni in particolari condizioni. Ad esempio, nel periodo di maternità, per giusta causa o a seguito di una risoluzione consensuale. Inoltre, per richiedere questo trattamento, è necessario aver lavorato almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti alla richiesta. L’importo dell’assegno mensile dipende dalla media delle retribuzioni dei precedenti 4 anni. In linea generale, la NASpI è pari al 75% della media retributiva se quest’ultima non supera l’importo di 1.227,55 euro. Se la media fosse superiore, l’importo eccedente conterebbe solo al 25%. Dopo la quarta mensilità, l’importo dell’assegno scende del 3% ogni rata. Se l’importo e la durata massima sono dati certi, le date di pagamento della NASpI per il mese di novembre non sono altrettanto chiare.

Le date di pagamento della NASpI per il mese di novembre

L’INPS provvede al pagamento delle indennità di disoccupazione tramite un bonifico sul conto corrente degli interessati. A differenza delle pensioni, però, non esiste un calendario preciso per questi pagamenti. L’Istituto deve, infatti, provvedere ogni mese alla determinazione degli aventi diritto ed ai relativi importi. Questa procedura richiede dei tempi di lavorazione variabili e si ripercuote sulle date di pagamento. Normalmente l’INPS pubblica nei primi giorni del mese i dettagli dell’accredito che avviene dopo circa un paio di settimane. Le date di pagamento della NASpI per il mese di novembre saranno quindi certe soltanto tra alcuni giorni. Secondo alcune anticipazioni, l’Ente previdenziale aggiornerà gli interessati entro il 7 novembre. Provvederà quindi al pagamento, plausibilmente, tra il 9 ed il 16 del mese.