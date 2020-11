Le crepes sono una ricetta salva cena molto facile da fare e di grande effetto. Complice la loro parte a base di uova, sono golose e sono un ottimo piatto unico da servire ai propri ospiti.

Le crespelle al timo con ricotta, semplicissime da fare, possono essere preparate per una cena importante o come stuzzichino per un aperitivo con gli amici, magari tagliate a cubetti e servite infilzate da stuzzicadenti.

Vediamo come realizzare le crespelle al timo con ricotta.

Ingredienti

Due uova;

100 gr di farina;

200 ml di latte fresco;

20 gr di burro;

400 gr di ricotta di pecora;

100 gr di parmigiano;

200 gr di bietole;

un ciuffo misto di odori come erba cipollina, basilico, santoreggia, maggiorana;

un uovo;

150 ml di latte fresco;

50 gr di burro;

timo;

sale e pepe.

Le crespelle al timo con ricotta, semplicissime da fare

Preparare la base delle crespelle con le uova, la farina e il latte fresco. Preparare la pastella e farla riposare in frigo per circa 30 minuti. Scaldare una padella antiaderente adatta per le crepes e mettervi un cucchiaio di impasto, che andrà espanso per i bordi della padella unti con il burro.

Cuocere tutte le crespelle e metterle da parte.

Cuocere al vapore la bietola per pochi minuti. Mescolare la ricotta con l’uovo, il latte, 70 gr di parmigiano, gli odori, le bietole triturate, il sale e il pepe.

Scaldare il forno a 200°. Prendere le crespelle e riempirle col ripieno ottenuto, arrotolarle e metterle in una pirofila unta di burro. Cospargere il tutto col resto del parmigiano e con dei fiocchi di burro. Infornare per circa dieci minuti, finché non si forma la crosta sulla superficie.

Servire le crespelle ben calde, magari decorate con qualche foglia di timo. Ed ecco pronte le nostre semplicissime crespelle al timo con ricotta.