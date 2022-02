Nelle tradizioni di ogni Paese ci sono molti piatti che poi sono diventati noti anche all’estero. Pensiamo alla nostra pizza o agli spaghetti. Tra i dolci, ci sono delle preparazioni semplici che prendono diversi nomi ma che in fondo sono fatte di ingredienti simili. Questo potrebbe riferirsi anche alla crêpe, nota anche col nome di crespella. Le origini sono antiche, si pensa che il nome derivi dal latino crispus (ondulato) o dal greco krìspos (avvolto). Fatto sta che sono soprattutto diffuse in Francia, anche se in altri Paesi europei, tra cui l’Italia, esistono versioni simili ed altrettanto buone. Le più conosciute sono quelle fatte con latte, farina, uova, zucchero. Di solito le crêpes dolci piacciono con crema oppure con della marmellata. Versione estiva di questo dolce è quella con gelato e panna. Ecco, invece, una ricetta salata senza uova:

300 ml di latte intero;

130 g di farina 00;

50 ml di olio;

sale.

In una ciotola setacciare la farina, aggiungere sale e olio, sbattere con una frusta e versarvi poi il latte. Il composto deve riposare in frigo un’ora. Versare un po’ d’impasto in un padellino unto e cuocere ambedue le parti.

Le crêpes dolci piacciono con crema di nocciole o marmellata ma anche senza uova e con ricotta e altro avranno un successone

Le crespelle salate possono essere aromatizzate ad esempio con del rosmarino da aggiungere durante la preparazione. Se si vuole seguire la ricetta classica, per averle salate prepararle con:

200 g di farina 00;

350 ml di latte;

3 uova;

30 g di burro;

sale.

Si possono accompagnare con affettati o formaggio. Mettere ciò che si desidera dentro e poi chiudere a portafoglio o arrotolandole. Un’idea molto appetitosa, però, è quella di farne un uso per un primo piatto. Vediamo come:

preparare la quantità di crespelle che si desidera in base a una pirofila;

primo condimento: oltre al classico ragù, si potrebbero lessare degli spinaci, ripassarli in padella con aglio e olio, tritarli e mescolarli a un po’ di ricotta. Farcire le crespelle, arrotolarle e sistemarle in una pirofila imburrata e coprire con della besciamella;

secondo condimento: saltare in padella dei funghi e cubetti di pancetta, mescolarli con panna e sistemare il tutto nelle crêpes. Avvolgerle, metterle nella pirofila e versare della besciamella.

In qualunque versione, questa preparazione dovrà essere cotta in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.