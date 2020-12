Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Efficaci, non troppo costose e acquistabili sia online sia in negozio. Quali sono le creme antirughe che faranno dire wow? Sul mercato esistono moltissimi prodotti luxury e non che aiutano a ringiovanire la pelle. Ovviamente questi prodotti non fanno miracoli, ma sono creme che aiutano ad attenere lo sviluppo di questi solchi. La formazione delle rughe è una cosa assolutamente normale, un po’ come i capelli bianchi.

La nascita non deriva da un singolo fattore, ma sono più fattori messi insieme. Sicuramente il primo è la genetica, poi l’esposizione al sole, motivo per cui è fondamentale usare la protezione solare, e infine il fumo. All’interno delle creme antirughe vengono inseriti dei principi attivi che vanno a rimpolpare i solchi. I principi attivi più famosi sono ad esempio l’acido ialuronico, il retinolo e la vitamina C.

Le creme antirughe che faranno dire wow

Vediamo ora assieme alcuni prodotti sul mercato considerati tra i migliori. Tra le varie proposte sarà possibile notare alcune creme con dei prezzi medi, fino ad arrivare a creme di altissima qualità. Un prodotto che si presenta al consumatore ad un prezzo medio è il siero anti-age all’acido ialuronico di Poppy Austin, società cosmetica americana. Il punto di forza di questa azienda è sicuramente la sua efficacia, ma anche il prezzo assolutamente competitivo.

Un altro prodotto molto valido è la Premium Crème Voluptueuseu di Lierac, luxury cream best seller del 2018. Grazie ai suoi principi attivi, coperti da brevetto, al papavero nero, acido ialuronico ed estratto di orchidea nera è sicuramente un prodotto eccezionale. Un’altra delle creme più vendute al mondo è la Revitalizing Supreme Plus di Estee Lauder, perfetta per idratare, nutrire e con uno strabiliante effetto anti età. Nel business delle creme anti-age super luxury, che quindi hanno dei prezzi molto alti, sono da segnalare l’azienda La Mer e La Prairie.

