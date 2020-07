In questo articolo vedremo quali sono le cose da sapere se ti ferma la polizia. E’ importante conoscere i comportamenti più adatti da tenere in questa evenienza. Può capitare che l’ansia possa giocarci brutti scherzi. Pertanto, approfondiamo quelle che sono le circostanze più frequenti in cui possiamo essere fermati. E quali sono gli atteggiamenti da adottare per non avere guai. Ti consigliamo anche la lettura di questo articolo in cui la redazione di Proiezionidiborsa ha trattato l’argomento della multa per guida con il cellulare.

Scopriamo allora insieme le cose da sapere se ti ferma la polizia.

Quando la polizia ti ferma per strada

Se la polizia ti ferma per strada e ti chiede di identificarti, dovrai fornire le tue generalità. Non sarai obbligato a mostrare la carta d’identità o la patente. Ma dovrai fornire i dati necessari per il riconoscimento, ovvero nome, cognome e residenza. Se si tratta di un controllo all’Estero, dovrai fornire un documento identificativo, come il passaporto o la carta d’identità. Essere fermato per strada non vuol dire essere indagato o sospettato. In ogni caso devi sapere che non sei tenuto a rispondere alle domande che dovessero farti. Tra i diritti degli indagati infatti, c’è proprio la facoltà di rimanere in silenzio. La polizia può chiederti l’allontanamento da un luogo pubblico solo per motivi fondati. Ovvero qualora tu stia disturbando la quiete pubblica o se rappresenti un pericolo per gli altri. Non è possibile chiedere l’allontanamento dal luogo pubblico nel caso in cui si stia manifestando civilmente, come nel caso di uno sciopero.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Quando la polizia ti ferma alla guida

Se la polizia ti ferma alla guida, dovrai semplicemente accostare il veicolo. Non sarà necessario scendere dall’auto, ma solo mostrare patente e libretto di circolazione. Questo per non incorrere in una sanzione amministrativa che può andare da 87 a 345 euro. Se la polizia lo chiede può essere necessario mostrare anche il certificato di assicurazione. Le forze dell’ordine hanno anche la facoltà di attuare un’ispezione del veicolo per valutarne la conformità con le caratteristiche riportate sul libretto. In caso di fondati sospetti può procedere alla perquisizione. Allo stesso modo può esseri richiesto di effettuare l’alcol test. Nel caso in cui ti rifiutassi partirà un processo per guida in stato di ebbrezza. In generale se l’agente di polizia dovesse avere comportamenti scorretti puoi segnarti il numero di matricola, il suo nome o un altro elemento identificativo. Il poliziotto deve fornire il tesserino di riconoscimento quando è in servizio.

Quando la polizia bussa alla porta di casa

Se la polizia chiede di entrare in casa è perché ha intenzione di procedere ad una perquisizione E’ nostro diritto chiedere il mandato del giudice in cui devono essere riportati il nominativo ed il motivo della perquisizione. Le perquisizioni domiciliari non possono iniziare prima delle sette del mattino o dopo le otto di sera. Salvo casi urgenti ovvero quando si ha il fondato sospetto che si stia commettendo un crimine. In questi casi non sarà necessario nemmeno il mandato del giudice. La polizia può effettuare una perquisizione personale solo se autorizzata dal giudice oppure in presenza di reati come spaccio o detenzione di armi. Questa perquisizione non dovrà essere condotta in luogo pubblico e dovrà comunque preservare la dignità della persona. Abbiamo visto quali sono le cose da sapere quando ti ferma la polizia e come comportarci in queste circostanze. Ricordiamo che mantenere un atteggiamento cordiale e collaborativo è sempre fondamentale per non crearci problemi.