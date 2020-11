Basta cliccare sui motori di ricerca, la parola mutuo e si ottengono migliaia di informazioni, tassi variabili, tassi fissi, tassi con cap, tassi con floor … e così via. In aggiunta a ciò, coloro che si approcciano per la prima volta a chiedere un muto ipotecario, si trovano, poi, a dover fare i conti con le norme legislative, le normative dell’ ABI e le regole delle banche (spesso non pubblicizzate insieme ai proclami pubblicitari) articolate e difficili. Ma è possibile conoscere la strada e le cose che tutti dovrebbero sapere per ottenere in modo facile e velocemente un mutuo .

Innanzitutto fare chiarezza su qual è il proprio obiettivo: acquisto immobile, ristrutturazione, liquidità?

Non è possibile avere un’unica risposta dall’istituto in ordine a tasso e costi, ma sarà diversa a seconda della “destinazione”. Termine molto usato dalle banche per indicare cosa si dovrà fare con i fondi del mutuo, ovvero se acquistare casa, ristrutturala o utilizzare la liquidità per altri scopi (estinguere un prestito, ecc.).

Le cose da sapere sull’immobile:

a)se l’immobile è ad uso abitativo (un appartamento, per esempio) ed è finito si può chiedere l’erogazione del mutuo in un’unica soluzione;

b)se l’immobile è ad uso ad abitativo e non è finito, la banca erogherà il mutuo in più soluzioni, fino a quando il cantiere sarà ultimato;

c)se l’immobile non è ad uso abitativo, ma commerciale, industriale, artigianale ecc., cambieranno le regole per la concessione e si incorre nella possibilità di ottenere solo una parte dell’importo necessario.

Ogni istituto di credito ha le proprie politiche, ma tutti si concentrano su tre parametri

Quindi, quali sono le cose che tutti dovrebbero sapere per ottenere in modo facile e velocemente un mutuo? Ecco quali:

il mutuo non deve essere superiore al’80% del valore di perizia dell’immobile, (esempio: valore immobile euro 100.000, importo massimo del mutuo euro 80.000);

finanziabilità massima 80% del prezzo di acquisto;

redditi del nucleo famigliare adeguati alla rata. Le banche si basano sulle soglie di sostenibilità. In pratica sono delle soglie che indicano a seconda di quanti sono i componenti del nucleo famigliare e in quale regione vivono, qual è la rata massima che è possibile sostenere con i redditi percepiti.

Non bisogna dimenticare, infine, che la banca, l’importo massimo che concederà, sarà il minore tra l’80% del valore dell’immobile e l’80% del prezzo di acquisto.

Con queste informazioni, non rimane che prendere appuntamento in banca, o è più facile chiedere un mutuo ipotecario online?