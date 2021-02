A fine anno commentavamo come il 2021 potesse essere l’anno del riscatto per il titolo ENI. Anche se l’inizio anno non è stato esaltante, ci sono ancora le condizioni sotto le quali ENI potrebbe raddoppiare il suo valore attuale. D’altra parte che gennaio potesse non essere un mese esaltante dalle serie storiche secondo le quali la probabilità di una chiusura positiva era solo del 40%.

Che sia il momento di restare in attesa, prima del decollo delle quotazioni, si evince anche dalle raccomandazioni degli analisti che hanno un giudizio Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%.

Tra i principali punti di attrazione per il titolo ci sono i livelli di valutazione che mostrano un basso rapporto EV/vendite rispetto ai suoi competitors e il rendimento del dividendo. Nel caso di ENI, infatti, il rendimento atteso, alle quotazioni attuali, è di circa il 7%.

Le condizioni sotto le quali ENI potrebbe raddoppiare il suo valore attuale secondo le indicazioni dell’analisi grafica

ENI (MILENI) ha chiuso la seduta del 3 febbraio a quota 8,489 euro in rialzo del 2,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma da diverse settimane non riesce a superare l’ostacolo in area 8,9 euro. Questa difficoltà ha determinato un segnale di vendita dello Swing Indicator che è ancora in corso. Tuttavia solo una chiusura settimanale inferiore a 8,01 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe far precipitare gli eventi per ENI.

In caso contrario il rialzo dovrebbe proseguire fino ai livelli indicati in figura.

Time frame mensile

Da quattro mesi le quotazioni si muovono all’interno del trading range 8,08-9,52 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare un forte impulso direzionale alle quotazioni. In particolare notiamo come al rialzo le quotazioni hanno come obiettivo massimo area 17,2 euro (III obiettivo di prezzo) il cui raggiungimento porterebbe a una performance di oltre il 100% dai livelli attuali.

In caso contrario ENI potrebbe andare a rivedere i minimi del 2020.