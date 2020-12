Il ritracciamento potrebbe già essere agli sgoccioli se non addirittura potrebbe essere già finito. Quali sono le condizioni per far ripartire al rialzo i mercati azionari fin da subito? Ora, partendo dai prezzi attuali andremo a definire il quadro grafico di breve termine per mantenere il polso della situazione e per capire quale dinamica attende i mercati da oggi in poi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 2 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.305,5

Eurostoxx Future

3.517

Ftse Mib Future

21.975

S&P 500

3.669,01

Dove si trovano e dove sono diretti questi prezzi? Cosa attendere da ora in poi?

I prezzi nelle ultime 3 settimane si muovono in antitesi con la nostra previsione annuale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 27 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Questa situazione durerà fino al setup annuale del 14 dicembre? Oppure il ritracciamento degli ultimi giorni continuerà ristabilendo la correlazione fra previsione e tendenza dei mercati? Questi sono giorni decisivi per dare risposta a queste domande.

Le condizioni per far ripartire al rialzo i mercati azionari fin da subito

Di seguito la mappa per capire se il movimento di ritracciamento sia finito e se invece potrebbe continuare.

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 3 dicembre inferiore a 13.220.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi con chiusura giornaliera del 3 dicembre superiore a 3.536. Ribasso superiore al 3/5% soltanto con chiusure giornaliere inferiori a 3.458.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi con chiusura giornaliera del 3 dicembre superiore a 22.095. Ribasso superiore al 3/5% soltanto con chiusure giornaliere inferiori a 21.690.

S&P 500

Tendenza rialzista. Ritracciamenti solo con chiusura giornaliera del 3 dicembre inferiore a 3.644..

Notiamo che alcuni indici sono già ritornati al rialzo mentre altri (Eurostoxx e Ftse Mib) sono ancora al ribasso. Siamo in un momento nodale e la chiusura di contrattazione della giornata odierna “deciderà il prossimo passo”. Oggi infatti, potrebbe essere un buon momento per ritornare coralmente al rialzo oppure si potrebbero allineare tutti al ribasso.

Come al solito si procederà per step.