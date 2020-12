Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Secondo l’analisi grafica si sono verificate le condizioni affinché il titolo KI Group possa guadagnare il 450% circa nei prossimi mesi. Manca ancora un piccolo tassello che andremo a vedere nei prossimi paragrafi. Intanto c’è un aspetto fondamentale che non va assolutamente trascurato quando si pianifica un investimento su questo titolo azionario.

La sua capitalizzazione è di poco superiore al milione di euro e mediamente viene scambiato un controvalore giornaliero compreso tra i 10 e i 15.000 euro. Cifre irrisorie che espongono KI Group a forti oscillazioni che possono essere determinate anche ha piccoli capitali. Si comprendere, quindi, come la prudenza debba essere la stella guida quando si investe su questo titolo.

Le condizioni affinché il titolo KI Group possa guadagnare il 450% circa nei prossimi mesi secondo l’analisi grafica

KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a 0,25 euro in ribasso del 5,30% rispetto alla seduta precedente.

Sull titolo stanno succedendo fenomeni abbastanza strani. Se ad esempio si guarda al grafico settimanale si può osservare come di tanto in tanto ci siano delle esplosioni di prezzo accompagnate da esplosioni di volumi. Ancora una volta, quindi, l’invito alla prudenza.

Intanto la tendenza in corso sul time frame settimanale è ribassista, ma il raggiungimento supporto in area 0,191 euro ha provocato un rapido rialzo che si è fermato sull’importantissima resistenza in area 0,29 euro (I obiettivo di prezzo). A quel punto è ripresa una lenta discesa che all momento non cambia le carte in tavola. Il segnale dello Swing Indicator, infatti, è ancora rialzista e la rottura della resistenza in area 0,29 euro farebbe letteralmente esplodere al rialzo le quotazioni di KI Group. Un segnale negativo in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 0,191 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Anche sul mensile la tendenza in corso è ribassista, ma ormai da molti mesi le quotazioni sono bloccate in prossimità di area 0,346 euro. La rottura di questo livello in chiusura mensile aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,55 euro. Si tratterebbe del primo step lungo un percorso rialzista che potrebbe spingersi in area 1,51 euro per un potenziale rialzista di circa il 450%.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Il rally dei mercati azionari non è a rischio. Rimanere investiti!