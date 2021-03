Quali sono le condizioni affinché il Banco Desio e della Brianza possa raddoppiare il suo attuale valore?

Il titolo, dopo anni in cui aveva fatto meglio del settore di riferimento, viene da un ultimo anno in cui ha sofferto molto sottoperformando rispetto ai suoi competitors. Basti pensare che il settore bancario nell’ultimo anno ha guadagnato il 60% circa, mentre Banco Desio e della Brianza solo il 2%.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

Questa modesta performance è probabilmente legata ai fondamentali che esprimo una certa sopravvalutazione rispetto alla media del settore.

Le condizioni affinché il Banco Desio e della Brianza possa raddoppiare il suo attuale valore secondo l’analisi grafica

Il titolo Banco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 2,76 euro la seduta del 17 marzo in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma da alcune settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 2,68-2,90 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzo di circa il 90%. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero andare a rivedere i minimi di inizio novembre 2020.

Time frame mensile

Nel lungo termine l’impostazione è al rialzo, ma c’è un grosso potenziale problema che incombe sul titolo. Come si vede sul grafico già in passato area 2,81 euro ha frenato l’ascesa del titolo per cui è questo il livello da monitorare nelle prossime chiusure mensile.

La rottura di area 2,81 euro, infatti, farebbe accelerare al rialzo verso gli obiettivi indicati per un potenziale rialzo di oltre il 100%. In caso contrario potremmo assistere a un ritorno in area 1,7 euro.

Approfondimento

Digital Bros se supera una forte resistenza potrebbe partire per un rialzo di oltre il 100% dai livelli attuali