Si dice che le coccinelle portino fortuna. Non sappiamo se sia vero o meno, ma di certo portano salute alle piante! Infatti, le coccinelle sono amiche del giardino. Ecco come attirarle.

Perché sono così utili

Per avere piante rigogliose, in giardino o sul balcone, non c’è bisogno di usare pesticidi chimici. Puoi anche ricorrere alla lotta biologica: sfruttare gli organismi “amici” per combattere quelli nocivi. Dalle rane ai ricci, sono molti gli animali preziosi per il giardino. Fra i più utili vanno sicuramente menzionate le coccinelle. Questi coleotteri infatti non sono solo graziosi: sono anche ghiottissimi di afidi. Proprio gli afidi, assieme ad altri parassiti fitofagi, rovinano le nostre amate piante. Si nutrono infatti delle foglie e di altre parti verdi. Le coccinelle sono così voraci di insetti dannosi che l’entomologo Giorgio Celli le definisce addirittura “i leoni del giardino”.

Quali piante attirano le coccinelle

Ora sai perché le coccinelle sono amiche del giardino. Ecco come attirarle. Puoi provare a mettere a dimora alcune piante che le coccinelle amano particolarmente. Nello specifico:

a) tarassaco o dente di leone, con cui puoi anche preparare infusi salutari;

b) gerani profumati, utili anche per scacciare zanzare e altri insetti molesti;

c) coriandolo, aneto, cumino, finocchio, prezzemolo e menta ovvero erbe da utilizzare anche in cucina;

d) tanaceto e millefoglie, molto adattabili;

e) aglio;

f) carota selvatica;

g) gelso.

Se proprio le coccinelle non arrivano da sole, puoi anche acquistarle. Ma assicurati comunque che nel tuo giardino ci sia qualcuna delle piante che abbiamo elencato. Le coccinelle, infatti, sono abituate a spostarsi. Se nella loro nuova dimora non c’è niente che le ingolosisca, scapperanno via! Per evitare che questo accada è consigliabile anche rilasciare le coccinelle di notte.

Puoi inoltre ospitare le tue amiche coccinelle in una casetta di legno. È possibile acquistarla o realizzarla a mano. Per attirarvi coccinelle o altri insetti utili, basterà riempire la casetta di uvetta passa o di un miscuglio di acqua e zucchero.