Da quando c’è l’emergenza Covid, i viaggi enogastronomici sono divenuti soltanto un ricordo.

È bene ricordarsi, però, quali sono le città campioni di pasticceria nel Bel Paese, perché quando tornerà la normalità, si potrà fare colazione con più “coscienza”.

Ma quali sono le città con la migliore tradizione pasticciera in Italia?

Senza voler fare un podio, ecco un elenco:

Palermo (tutta la Sicilia in realtà)

Prato

Napoli

Venezia

Questa è naturalmente una lista molto risicata, che esclude molte delle eccellenze dolciarie italiane. Questo elenco non si basa tanto sulla tradizione pasticciera di una data località, considerando i dolci tradizionali o le pasticcerie gourmet, quanto sul peso culturale che in quel luogo ha la colazione.

La cultura della pasticceria

Quando si cerca di capire se in un paese estero si mangi bene o no, lo si fa basandosi su come si mangia ovunque, non solo nei ristoranti più ricercati. Per capire se in una città c’è “tradizione pasticciera”, si deve vedere quante buone pasticcerie ci sono per quartiere, qual è il livello medio delle paste da colazione, qual è lo standard di aspettativa dei suoi cittadini.

Nelle città di questo elenco, andare in pasticceria non è un’occasione, è un preciso rituale.

Anzi, andare in quella specifica pasticceria specializzata in quello specifico tipo di pasta. Anzi, andarci in quello specifico orario. Queste città italiane non vantano soltanto famosi dolci e pasticcerie pluripremiate, ma rispondono a tutti i criteri sopraindicati. I loro cittadini si trovano spesso in difficoltà quando vanno a fare colazione fuori porta; devono spiegare che un cornetto surgelato non è accettabile e che è quasi come il sacrilegio del ketchup nella pasta.

Quando tornerà la normalità, torneranno le occasioni per viaggiare, per svegliarsi altrove e chiedersi se si è in una delle città con la migliore tradizione pasticciera in Italia. Allora basterà ricordarsi questo articolo per sapere come e dove vivere il più importante pasto della giornata: la colazione in pasticceria.