Le cipolle sono una di quelle verdure che dividono i commensali. Amate da alcuni e odiate da altri, apportano alla nostra dieta le vitamine e i sali minerali di cui necessitiamo per vivere.

Sono ricche, infatti, di ferro, potassio, calcio, fosforo, le vitamine del gruppo B, la vitamina A e la vitamina C.

Possono essere consumate senza particolari controindicazioni; unico difetto è sicuramente nel loro sapore forte, che può restare e causare l’alito cattivo.

Vediamo come preparare le cipolle gratinate al forno, perfette per un pasto sano.

Ingredienti

Ecco la lista della spesa per le cipolle gratinate al forno, perfette per un pasto sano:

a) 1 kg di cipolle bianche;

b) 120 ml di aceto di mele;

c) acqua;

d) due pizzichi di sale;

e) due cucchiai di formaggio a scelta, grattugiato;

f) un filo di olio d’oliva;

g) due cucchiai di pan grattato;

h) un ciuffo di prezzemolo.

Le cipolle gratinate al forno, perfette per un pasto sano

Sbucciare le cipolle, tagliare via i piccioli in alto e tirare via la pelle finché non si arriva alla parte bianca della cipolla.

Riempire un tegame con l’acqua e versarvi dentro 120 ml di aceto di mele (o vino bianco a piacere) e far bollire. Quando l’acqua con l’aceto o il vino stanno bollendo, tuffarci dentro le cipolle e far cuocere 15-30 minuti a seconda della grandezza dell’ortaggio. Quando le cipolle avranno superato la prova forchetta per quanto riguarda la morbidezza, saranno pronte per essere messe in forno.

Asciugare le cipolle, tagliarle a metà e condirle con il pangrattato, il formaggio, l’olio, il sale e il pepe.

Mettere le cipolle in una pirofila unta e adagiarle nel forno.

Il forno andrà regolato a 180° in modalità ventilata. Le cipolle andranno dorate per circa 15-20 minuti, a seconda della grandezza dell’ortaggio e del nostro gusto.

Togliere dal forno passati i minuti previsti e impiattare. Il piatto è buono anche il giorno dopo.