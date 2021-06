Proprio le ciliegie sono uno dei frutti che scegliamo di più in questo periodo. Un frutto sostanzialmente semplice, con poche calorie e con un gusto particolare. È proprio vero che una tira l’altra, dato che non riusciamo a resistere alla loro bontà.

Tra l’altro, il team di Proiezionidiborsa ha speso molte parole su questo frutto estivo, evidenziando anche il fatto, che della ciliegia non si butta via niente. Abbiamo visto che i piccioli possono essere utilizzati per realizzare tisane drenanti e che dai noccioli è possibile creare uno scalda collo.

Ma come ogni frutto presente sul nostro pianeta, non esiste soltanto una sola varietà. Secondo alcuni esperti soltanto in Italia ne esistono 18 specie diverse, per colore e gusto.

Non solo bontà per il palato ma alleati utili alla nostra salute e bellezza

Tante varietà, gusto dolce e poche calorie. Sembra quasi un sogno, ma i benefici della ciliegia non si fermano soltanto al palato.

Grazie alla quantità elevata di antociani, la ciliegia contrasta l’invecchiamento cellulare e gli esperti consigliano addirittura di mangiarne appena 3 al giorno.

Se 3 ciliegie al giorno sono poche, uno studio condotto dal Journal of Nutrition ha evidenziato che il consumo giornaliero di 45 ciliegie porta effetti benefici sull’organismo. Effetti riscontrati a livello cardiovascolare dato che i soggetti sottoposti allo studio hanno subito minori attacchi di infarto o problemi vascolari. (studio pubblicato su The Journal of Nutrition, Volume 136, Issue 4, April 2006, Pages 981–986).

Le ciliegie più dolci e buone in assoluto da richiedere al fruttivendolo

Innanzitutto bisogna partire dal fatto che esistono 2 classificazioni differenti di ciliegie. Abbiamo quelle tenerine che già dal termine ci fanno capire che posseggono una polpa morbida e tenera, dal colore rosso scuro. Mentre quelle duracine o duroni hanno polpa più soda e dimensioni più grandi.

Molti di noi quando ci apprestiamo a comprarle, non conosciamo le ciliegie più dolci e buone in assoluto da richiedere al fruttivendolo.

Con molta facilità e senza grandi conoscenze, se vogliamo mangiare una ciliegia deliziosa e con un gusto armonioso dobbiamo puntare sulle varietà grosse e scure.

Tipici esempi sono la moretta di Vignola IGP, il durone dell’Anella o la mora di Cazzano. Tutte ciliegie dal gusto sopraffino, dolci e che non deluderanno il nostro palato.

