Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I legumi sono i protagonisti assoluti della cucina povera tradizionale. Questo vale soprattutto d’inverno. Grazie alle loro numerose proprietà nutritive, i legumi sono sempre stati la colonna portante della dieta dei nostra avi. In tavola non potevano mai mancare fagioli, ceci e lenticchie. Ma forse non tutti sanno che vi era un altro legume protagonista della dieta povera, che però oggi è molto meno conosciuto. Si tratta delle cicerchie. Le cicerchie sono l’alternativa saporitissima alle lenticchie da provare quest’inverno.

Chiamate anche piselli d’India

Ma cosa sono le cicerchie? Le cicerchie vengono anche chiamate piselli d’India, e appartengono alla stessa famiglia dei ceci, delle fave e delle lenticchie. Sono diffuse da secoli in Europa, soprattutto in Spagna e nel sud Italia. Le cicerchie, come tutti i legumi, sono molto ricche di proteine, e questo le ha sempre rese un’alternativa preziosa alla carne per le famiglie più povere. Contengono inoltre vitamine del gruppo B, calcio e fosforo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Le cicerchie vengono utilizzate in cucina in molti modi, dalle minestre, alle insalate e persino sotto forma di farina. Le cicerchie sono l’alternativa saporitissima alle lenticchie da provare quest’inverno. Vediamo come prepararle nella maniera più semplice.

Ricetta della zuppa di cicerchie

Una delle ricette più apprezzate è la zuppa di cicerchie, che può essere preparata in modo simile alla zuppa di lenticchie (da provare le lenticchie con l’alloro). Lasciamo in ammollo le cicerchie per circa 5 o 6 ore.

In una pentola antiaderente facciamo soffriggere una cipolla tagliata a velo, e una carota affettata finemente. Poi aggiungiamo le nostre cicerchie, un bicchiere di salsa di pomodoro e un bicchiere di acqua. Aromatizziamo con alloro, timo, santoreggia, o altre erbe aromatiche.

Pepiamo e saliamo a piacere. Quando le cicerchie saranno morbide e la zuppa si sarà asciugata a sufficienza, possiamo servirla accompagnata da del pane abbrustolito. Ricreeremo così un vero piatto tipico della tradizione povera. Buon appetito!