Homer Simpson e le sue ciambelle sono diventate il simbolo degli anni ’90. Le donuts sono delle frittelle dolci ricoperte di glassa colorata. Le glasse possono essere realizzate in infiniti colori, noi oggi vogliamo realizzarla rosa come quelle del celebre cartone animato. Le ciambelle di Homer Simpson con questa ricetta diventano realtà: vediamo come prepararle.

Ingredienti per le ciambelle

300 gr. di farina 00;

300 gr. di farina tipo 0 (manitoba);

100 gr. di burro;

250 ml. di latte parzialmente scremato;

2 uova medie;

80 gr. di zucchero;

essenza di vaniglia;

acqua q.b.;

15 gr. di lievito;

un pizzico di sale;

1 litro di olio di semi per friggere.

Ingredienti per la glassa rosa

120 gr. di zucchero a velo;

2 albumi;

succo di un limone;

40 gr. di fragole.

Procedimento

Far intiepidire dell’acqua e sciogliere il lievito al suo interno. Una volta sciolto, aggiungere il latte, le uova, lo zucchero, l’essenza alla vaniglia, il pizzico di sale e il burro. Amalgamare gli ingredienti utilizzando una frusta elettrica. Setacciare le farine ed aggiungerle poco alla volta. Non appena l’impasto diventa denso, mescolare con una frusta a mano. Coprire con della pellicola trasparente e lasciar riposare per un’ora l’impasto: quando sarà raddoppiato sarà pronto per essere lavorato. Prendere l’impasto ed infarinare il piano da lavoro. Con un matterello, stendere la pasta fino a raggiungere uno spessore di almeno un centimetro.

Formare le ciambelle

Se si possiede uno stampo per creare le ciambelle, è perfetto. In alternativa, si possono utilizzare una tazza da latte per creare la ciambella e un bicchierino da liquore per creare il buco. Una volta realizzate, adagiarle su una superficie ricoperta da carta forno. Farle riposare coperte da un canovaccio per altri 45 minuti. Terminata la lievitazione, preparare una padella capiente e far scaldare abbondante olio. Raggiunta la giusta temperatura, mettere le ciambelline nell’olio e farle friggere finché saranno perfettamente dorate. Toglierle e riporle sopra la carta per fritti.

Preparare la glassa rosa

Prendere le fragole, tagliarle e lavarle. Frullarle riducendole in purea e riporle in frigorifero. In una ciotola, mettere gli albumi ed unirli allo zucchero a velo. Quando si sarà creato un composto granuloso, aggiungere il succo di limone e la purea di fragole. Mescolare energicamente finché il colore sarà quello desiderato e la consistenza dovrà essere cremosa, ma non liquida. Immergere le ciambelle ormai raffreddate nella glassa rosa ed attendere che asciughino.

Consigli

Le ciambelle di Homer Simpson con questa ricetta diventano realtà: noi le abbiamo glassate con glassa rosa alle fragole. Se si vogliono realizzare di un colore diverso, si possono utilizzare dei coloranti alimentari liquidi o in polvere.