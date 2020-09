La Borsa di Milano prosegue a corrente alternata. Una seduta in rialzo e una in ribasso. Soltanto che per adesso le sedute al ribasso sono più rilevanti. Può sembrare complicato capire il movimento dei prezzi di Piazza Affari. Aiutiamoci con l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa. Vediamo di dare le chiavi di lettura per interpretare il movimento dei prezzi per la seduta di oggi in Borsa a Milano.

L’indice delle blue chips prigioniero di una fascia di prezzo

Partiamo da una doverosa premessa: la Borsa di Milano, ma anche quelle europee, sono fortemente condizionate dall’andamento della Borsa USA. Almeno in questo frangente storico. Non è ancora arrivato il momento in cui le Piazze del Vecchio Continente, diventeranno investimento alternativo a Wall Street. Per ora sono investimento complementare e la correlazione tra i prezzi delle due sponde dell’Atlantico è alta.

Fatta questa doverosa, e utile, premessa, passiamo ad analizzare i prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), anche in relazione alla seduta di domani. Da fine giugno i prezzi hanno trascorso la maggior parte del tempo tra 19.200 e 20.000 mila punti.

Le varie escursioni sopra e sotto questa soglia, sono state tutte respinte. Quindi per movimenti decisi dei prezzi, la prima cosa che deve accadere è una chiusura settimanale, sopra 20mila punti o sotto 19.200 punti.

Le chiavi di lettura per interpretare il movimento dei prezzi per la seduta di oggi in Borsa a Milano

Per dare una idea di quanto questi due livelli siano determinanti, basta prendere l’andamento delle ultime tre sedute. L’8 settembre, dopo una apertura in rialzo, i prezzi dell’indice Ftse Mib sono scesi fino a 20.200 punti. Qui hanno invertito, per salire nella seduta del 9 e del 10 settembre. Nella seduta del 10, ieri, i prezzi hanno toccato quota 20mila punti e hanno iniziato a scendere. Chiudendo a 19.820 punti.

Oggi è possibile che la seduta possa continuare in discesa. Anche perché, essendo venerdì, sul mercato potrebbero pesare le vendite di chi non vuole avere posizioni aperte nel fine settimana.

I livelli da monitorare sono 19.650 punti al ribasso e 20.000 mila punti al rialzo. Sotto 19.650 punti si scende almeno in area 19.500 punti. Sopra 20.000 punti si può salire fino a 20.200 punti e magari a 20.400 punti, con l’aiuto di Wall Street.

