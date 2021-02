Dimagrire senza fare dei sacrifici di gola è una missione quasi impossibile. Ma è proprio in quello spiraglio tra dieta e sapori che si insinuano le centrifugate, facili da preparare e buonissime da gustare. Bastano cinque minuti e qualche frutto per preparare uno spuntino sano e salutare. Scopriamo allora subito quali ingredienti usare per preparare le centrifugate perfette per dimagrire pensando anche al gusto.

Quel maledetto spuntino

Pochi ci pensano, ma uno dei maggiori alleati della nostra pancetta è lo stile di vita irregolare che spesso siamo costretti a condurre. Pasti fuori orario, spuntini più o meno salutari e poco esercizio fisico sono gli ingredienti perfetti per prendere facilmente peso.

Per fortuna esistono delle alternative semplici e naturali per sostituire i dolcetti dell’ora del thè con frutta e verdura. Una di queste è sicuramente la centrifugata. Ma quali ingredienti usare per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo? Tutto dipende da quale obiettivo si sta perseguendo.

Ad esempio il kiwi può essere un prezioso alleato per chi vuole dimagrire in poco tempo e depurarsi dalle sostanze nocive. Questo frutto, infatti, è ricco di vitamine, tra cui spiccano la “C” e la “E”, perfette per perdere i chili di troppo. Una centrifugata di questo frutto, l’aggiunta di un pizzico di zenzero e uno stile di vita sano aiuteranno a raggiungere in poco tempo importanti risultati.

Ananas e limone

Per un’alternativa rinfrescante, capace di dare una svolta alla giornata, possiamo puntare, invece, sull’ananas. Questo frutto tropicale contiene, infatti, la bromelina, un elemento naturale capace di aiutare la digestione e favorire il metabolismo.

Questa centrifugata potrebbe inoltre aiutare nella lotta contro la cellulite, nemico giurato di moltissime donne, grazie alle qualità drenanti dell’ananas.

Infine, non sono da scordare le capacità dimagranti ed energetiche del limone e dello zenzero. Tutti gli amanti dell’agognato addominale scolpito dovrebbero sicuramente aggiungerlo ad ogni centrifugata pomeridiana. Detto questo, abbiamo esplorato le centrifugate perfette per dimagrire pensando anche al gusto.