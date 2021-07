Ci sono dei momenti in cui il nostro corpo ci lancia dei segnali che non dobbiamo sottovalutare. Soprattutto quando si superano i 50 o 60 anni, ogni sintomo va accuratamente analizzato con una visita dal medico. Bisogna stare attenti e seguire le indicazioni giuste, dobbiamo poi trovare un metodo per seguire i consigli del medico.

Oggi vogliamo parlare di una condizione ben precisa, da tenere sotto controllo. Questa condizione tocca soprattutto le persone di una certa età che, come ben sappiamo, sono più fragili. Vedremo le cause della pressione alta al mattino e quando preoccuparsi.

Perché accade

Non sempre la pressione alta al mattino deve preoccupare. Quando dormiamo, infatti, la nostra pressione cala naturalmente e poi si rialza nel momento in cui ci risvegliamo, raggiungendo spesso il picco per la giornata. Per questo motivo può darsi che per un breve lasso di tempo sia un più alta del normale, ma poi potrebbe tornare normale in breve tempo. Secondo uno studio giapponese, tuttavia, la pressione alta al mattino potrebbe indicare seri problemi.

Le cause della pressione alta al mattino e quando preoccuparsi

Se questa pressione alta al mattino è una condizione molto frequente, può darsi che le nostre arterie stiano invecchiando prima del previsto. Ciò mette a rischio il nostro apparato cardiocircolatorio e ci espone a maggiori rischi di malattia. Per questa ragione è bene monitorare la situazione e, se vediamo che non migliora, fare immediatamente delle analisi.

Ricordiamo, in ogni caso, che è sempre fondamentale rivolgersi al medico e seguire le linee guida del Ministero della Salute su questo importante tema. L’obiettivo è quello di fare una costante prevenzione e, in caso scoprissimo di essere affetti da qualche disturbo, trovare le cure migliori.