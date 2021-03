L’eccesso di aria nello stomaco, detta anche aerofagia, è un disturbo molto comune e altrettanto fastidioso causato da diversi fattori.

La maggior parte di noi crede che l’unica causa sia il cibo e il tipo di regime alimentare che si segue normalmente. È vero che alcuni alimenti possono provocare gonfiore, ma è pur vero che esistono varie altre ragioni scatenanti questo noioso problema.

Scoprire quali sono le cattive abitudini che provocano un aumento di aria nello stomaco probabilmente sarà illuminante per tanti lettori di questo articolo.

Le cattive abitudini che provocano un aumento di aria nello stomaco

Iniziamo da un errore tipico di chi è molto attento alla linea: consumare troppe fibre. Chi mangia grandi quantità di frutta, verdure e farine integrali potrebbe talvolta sentirsi particolarmente gonfio e di malumore. Sì, perché lo stomaco, definito il nostro secondo cervello, influenza notevolmente il nostro stato d’animo. Quindi, attenzione a non eccedere neppure con i cibi che si considerano altamente salutari.

Il secondo errore non riguarda il cibo in sé per sé, ma come lo consumiamo. In un precedente articolo (link qui) abbiamo già detto che mangiare velocemente ci porta ad ingerire aria in modo involontario. Degustare i piatti con più calma è anche un modo per assaporare appieno le pietanze e godersi un momento di relax.

Il terzo errore ha a che fare con la posizione che si assume dopo aver mangiato. Gli esperti sconsigliano di coricarsi dopo i pasti, a maggior ragione se si soffre di aerofagia.

Attenzione non solo a cosa, ma a come si beve

Il quarto errore può apparire un po’ curioso e riguarda il modo di bere le bevande. Sappiamo tutti che le bevande gassate provocano un aumento di aria nello stomaco, ma in molti ignorano un altro dato importante. Si è dimostrato che bere con una cannuccia provoca lo stesso effetto di consumare il cibo con foga, cioè ingerire aria involontariamente. È dunque preferibile usare soltanto il classico bicchiere anche se si sta consumando un cocktail.

Modificare qualche piccola abitudine quotidiana può garantirci una qualità della vita migliore, quindi perché non farlo?