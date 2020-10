Le casse dello Stato, senza benzina, per colpa delle accise, hanno segnato 4 miliardi di introiti in meno. Il coronavirus, infattti, ha fatto segnare un crollo dei consumi petroliferi e della domanda di energia. Se da una parte sono felici i consumatori, dall’altra c’è chi ha il morale sotto i tacchi. E ciò appunto perchè le casse dello Stato, senza benzina, per colpa delle accise, hanno segnato 4 miliardi di introiti in meno.

Da aggiungere che i dati negativi sono anche altri: il 2020 chiuderà con un 15% in meno di consumi petroliferi e un -6% per i consumi energetici.

L’Unione Petrolifera, associazione che rappresenta le compagnie del settore, ha reso noto i numeri del disastro nella relazione 2019-2020.

Consumi energetici

Inoltre, tra le righe della relazione, una parte cospicua viene riservata ai consumi energetici. Infatti, per effetto del lockdown, la domanda di energia è crollata. Parliamo del calo più forte degli ultimi 70 anni. Di conseguenza i prodotti petroliferi hanno pagato dazio.

Entro fine anno, il calo dei consumi petroliferi sarà di circa 9 milioni di tonnellate. Per entrare nel merito, il gasolio registrerà 3,4 milioni di tonnellate in meno, la benzina, invece, 1,2 milioni, e addirittura 3 milioni in meno il carboturbo.

Chi perde soldi

Il prezzo del greggio, grazie agli accordi dell’Opec Plus, si è mantenuto nel range dei 40-45 dollari. Tuttavia, il crollo di marzo è stato solo un episodio sporadico. Per questa ragione, l’Italia pagherà una fattura meno rilevante. Il calo, per il 2020, è di 9,7 miliardi per l’approvvigionamento di greggio. Le casse dello Stato senza benzina per colpa delle accise…

Una buona e una cattiva notizia per l’Italia

La ripresa della produzione nazionale di greggio ha portato un risparmio di 1,3 miliardi di euro. L’Italia, tuttavia, sul fronte del gettito, deve leccarsi le ferite.

Il crollo dei consumi ha i suoi effetti negativi. Il bilancio statale, infatti, registra 4 miliardi di euro in meno rispetto al 2019. Le casse dello Stato senza benzina per colpa delle accise. A questa somma si aggiungono altri 2 miliardi in meno in termini Iva. Il patatrac è servito.