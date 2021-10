Sempre più persone consultano l’oroscopo cinese oltre a quello occidentale o addirittura al suo posto. Tra le caratteristiche per cui si distingue maggiormente ci sono l’utilizzo del calendario lunare al posto di quello solare, i segni zodiacali e la loro assegnazione in base all’anno e non al mese di nascita.

In questo momento ci troviamo nell’Anno del Bue (o del Bufalo), che è cominciato il 12 febbraio 2021 e finirà il 31 gennaio 2022.

Tutti i bambini nati durante quest’anno appartengono al segno del Bue. Anche per l’astrologia cinese la personalità di ciascuno è influenzata dal proprio segno zodiacale. Proprio per questo, vedremo le caratteristiche dei bambini nati quest’anno secondo l’oroscopo cinese. Prima di proseguire con la lettura, chi vuole approfondire l’argomento può consultare “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”.

Le caratteristiche dei bambini nati quest’anno secondo l’oroscopo cinese

I nati sotto il segno del Bue (o Bufalo) sono contraddistinti da un carattere diligente, forte e determinato. Tendono ad essere molto onesti, ambiziosi e ad avere alti ideali, che raramente tradiscono. Grazie alla loro testardaggine, raggiungono sempre i loro obiettivi. Questa caratteristica li rende però anche impermeabili alle argomentazioni altrui e poco propensi a ritrattare il proprio punto di vista. Tengono molto alla propria famiglia e tendono ad essere molto conservatori e patriottici.

Il Bufalo è noto per essere un animale molto forte e robusto. I nati sotto questo segno hanno una salute di ferro e una grande resistenza allo stress, motivo per cui sono tra le persone che spesso hanno maggiore successo nella vita, anche perché amano lavorare.

I loro numeri fortunati sono l’1 e il 4, i giorni fortunati il 13 e il 27 di ogni mese nel calendario lunare cinese e i colori fortunati sono il giallo, il bianco e il verde.

Queste sono le caratteristiche che accomunano indiscriminatamente tutti quanti i nati sotto questo segno. Per essere più precisi, però, il 2021 è l’anno del Bue di Metallo e pertanto il carattere di chi ci è nato sarà influenzato anche dall’elemento del proprio segno.

I Bue di Metallo

Come abbiamo visto, la testardaggine e il senso del dovere fanno sicuramente parte della personalità di tutti quanti i Bue (o Bufali). Queste caratteristiche sono però accentuate nei Bue di Metallo, che hanno una personalità granitica e autorevole, da vero leader, anche se più di qualcuno potrebbe addirittura percepirli come dispotici.

Hanno obiettivi di altissimo tenore, da raggiungere ad ogni costo, e non amano alcun tipo di compromesso o dialogo.

