La cena e il pranzo di Natale sono due momenti di raccoglimento con i propri cari. L’atmosfera che si crea è di amore, calore e affetto. E queste emozioni non possono che essere amplificate dalla giusta musica. Infatti, è fondamentale scegliere le canzoni adatte per la cena del 24 dicembre e il pranzo del 25, in modo tale da passare dei momenti indimenticabili. E noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre una classifica dei brani perfetti da ascoltare. Ecco quindi le canzoni perfette da scegliere per creare un’atmosfera magica durante la cena e il pranzo di Natale.

Ecco le canzoni da mettere per la sera del 24 dicembre

Iniziamo con la cena del 24 dicembre. Le canzoni che vogliamo proporre sono le seguenti:

a) “It’s beginning to look like Christmas” di Bing Crosby

b) “Last Christmas” dei Wham

c) “Santa Claus is coming to town” di Frank Sinatra

d) “Silent night” di Kelly Clarcson

e) “Let It Snow” di Michael Bublé

E, infine, troviamo nuovamente Bing Crosby, con “I’m dreaming of a white Christmas” e “Step into Christmas” di Elton John.

La serata, dunque, si concluderà così. Ma i festeggiamenti continueranno il giorno dopo, e bisogna essere pronti con una playlist con i fiocchi.

E per il pranzo del 25 dicembre, ecco i brani più adatti

Ecco le canzoni perfette selezionate dalla nostra Redazione per il pranzo del 25 dicembre:

a) “Happy Christmas” di John Lennon

b) “Feliz Navidad” di José Feliciano

c) “Shake up Christmas” di Tony Hadley

d) “This Christmas” di Donny Hathaway

E infine, per scambiarsi i regali, l’ideale sarà mettere “All I want for Christmas is you”, di Mariah Carey, “Gingle bells rock” di Bobby Helms e, per concludere in allegria, “Oh Happy Day” di Mavis Staples.

Dunque, ecco le canzoni perfette da scegliere per creare un’atmosfera magica durante la cena e il pranzo di Natale.