In tantissimi amano le candele profumate. Questi piccoli oggetti infatti, creano un’atmosfera di pace e relax nelle nostre case. In più, rendono l’aria dei nostri appartamenti accogliente e profumata. E sono anche belle da vedere! Come arredamento, sono tra gli oggetti preferiti di tanti di noi. Ma se vi dicessimo che possono essere un rischio per il nostro benessere? Non lo avremmo mai pensato, eppure è così. Le candele profumate sono un pericolo per la nostra salute. Ecco cosa dice la scienza.

Gli studi sulle candele profumate

L’American Chemical Society ha condotto uno studio su questo argomento. Lo scopo della ricerca? Capire se le candele profumate possono rappresentare un rischio per la nostra salute. I risultati hanno lasciato tutti a bocca aperta. Infatti alcune candele, al posto della cera, contengono la paraffina, un derivato del petrolio. Questa sostanza è altamente cancerogena se bruciata.

Accendere una candela ogni tanto non comporterebbe alcun rischio. Ma farlo quotidianamente e in ambienti chiusi, potrebbe davvero avere delle conseguenze gravi.

Consigli su come usarle

Gli studiosi hanno chiarito che chi soffre di allergie o asma non dovrebbe mai avere candele profumate. In più, questi oggetto dovrebbero sempre essere usati in luoghi ventilati. Se davvero non potete farne a meno e siete degli appassionati, la scienza dà un consiglio molto utile. Comprate solo candele dai produttori sicuri di candele. In questo modo, sarete sicuri di trovare la vera cera e non la paraffina. La certezza di poter accendere una candela in casa senza correre rischi per la salute è fondamentale!

È vero che sono degli oggetti da arredamento meravigliosi. E se poi abbiamo una casa piccola con cattivi odori, ci possono salvare da situazioni sicuramente imbarazzanti. Ma se fanno male alla nostra salute, tutto il resto passa in secondo piano! Quindi, ricordate, le candele profumate sono un pericolo per la nostra salute. Ecco cosa dice la scienza. Cercate di fare grande attenzione!