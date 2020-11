Le camille, un delizioso dolce leggero e nutriente che ci rende un po’ bambini

Chi non conosce le camille, un delizioso dolce dal gusto leggero e nutriente che ci ricorda quelle merendine di una volta e che ci rende un po’ bambini.

È un dolce semplicissimo sia nell’aspetto che nella preparazione con pochi ingredienti facili da reperire. Porterà in casa vecchi profumi di quando si è bambini e gli ingredienti genuini rendono il dolce non solo leggero, ma anche nutriente.

Questo dolce si può realizzare sia a forma di torta che a forma di muffin. Qui sarà proposta la versione muffin proprio come quelle che ricordiamo un po’ tutti.

Ingredienti

100 ml di latte

2 uova

200 g di zucchero

100 g di farina di mandorle

300 g di carote

280 g di farina “00”

100 ml di olio di semi

1/2 bustina di lievito per dolci

buccia d’arancia grattugiata

1 bustina di vanillina

Procedimento

Prendere le carote, lavarle, asciugarle e togliervi la parte esterna e grattugiare finemente con una grattugia o facendo a tocchetti la carota e tritarla in un mixer.

Nel frattempo montare a neve le uova con lo zucchero. Quando le carote saranno finemente grattugiate aggiungerle al composto in lavorazione insieme alla farina di mandorle.

Continuare ad amalgamare i componenti e aggiungere il latte, l’olio, la farina, la vanillina ed infime il lievito per dolci. Il risultato sarà un impasto compatto e spumoso al quale si aggiungerà manualmente la buccia d’arancia con l’aiuto di una paletta per dolci in silicone.

Preriscaldare il forno e imburrare i pirottini in alluminio (quelli di carta usa e getta non occorre ungerli con olio o burro) e spargere il pan grattato. Disporre i contenitori su un tegame da forno e iniziare a versare l’impasto lasciando 1/4 del volume per evitare che l’impasto possa uscire dalla forma del pirottino.

Informare a 180°C per circa 20/25 minuti. Il dolce sarà pronto quando lo stuzzicadenti che servirà per capire se è cotto internamente, una volta infilzato il muffin uscirà senza impasto attaccato.

Servire il dolce con una spolverata di zucchero a velo e se si vuol decorare, si possono ricreare delle piccole carotine originali in pasta da zucchero.

