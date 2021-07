Per un pasto leggero ma ricco di sostanze nutritive che ci danno energia, ecco una ricetta che si prepara velocemente. Il risultato sarà sorprendentemente gustoso e questo piatto si potrà preparare in più occasioni.

È infatti ottimo come antipasto, snack, aperitivo, si può congelare e conservare in freezer. Le polpettine si possono servire come contorno, mischiare in un’insalata o ripassare in padella con un buon sugo di pomodoro. Insomma questo pasto si presta veramente a numerose funzioni e a diverse varianti culinarie.

Le buonissime polpettine da preparare velocemente a base di questi legumi ricchi di ferro

Iniziamo preparando gli ingredienti che ci servono per questa fantastica ricetta:

70 g di patata dolce cotta a vapore e poi rosolata in padella;

100 g di lenticchie cotte in padella con olio, aromi, dado e acqua;

2 cucchiai di salsa di soia;

2 cucchiai di olio evo;

2 spicchi di aglio;

sale e pepe q.b.;

noce moscata a piacimento;

prezzemolo, erba cipollina, basilico tritati a piacimento;

2 cucchiai di semi di lino macinati.

Preparazione delle polpettine di lenticchie

Per realizzare le buonissime polpettine da preparare velocemente a base di questi legumi ricchi di ferro, ecco come fare. Per realizzare il composto basta mischiare tutti gli ingredienti frullandoli in un mixer. Cominciamo quindi mettendo nel mixer le patate dolci che avremo cotto in precedenza e aggiungiamo poi le lenticchie. Versiamo l’olio e la salsa di soia, l’aglio e saliamo quanto basta. Grattugiamo la noce moscata nella quantità che desideriamo e cospargiamo anche con un po’ di pepe nero.

Infine aggiungiamo le foglie di basilico, prezzemolo e l’erba cipollina. Iniziamo a frullare nel mixer e nel caso versiamo ancora un po’ di olio, aggiungendo per ultimi anche i semi di lino. Creiamo un composto omogeneo che non sia troppo cremoso o liquido, ma consistente.

Lasciamo poi il tutto a riposare in frigo per un paio d’ore e poi formiamo delle polpettine. A questo punto possiamo decidere se riscaldarle ancora in padella semplicemente o se rosolarle in un buon sugo di pomodoro come condimento.