Anche oggi, come spesso succede, Proiezionidiborsa consiglia una ricetta piena di gusto. Oggi vedremo che, a volte, è bene pensare di cucinare qualche piatto composto da qualche scarto alimentare. In tal modo si riescono a risparmiare un po’ di soldi con una cucina creativa. Tuttavia è bene sapere che spesso non stiamo solo risparmiando, ma stiamo anche facendo del bene al nostro corpo.

Vediamo in particolare quali sono le bucce di vegetali che tutti dovremmo mangiare perché fanno bene alla salute.

Limone

La buccia del limone contiene degli antiossidanti detti flavonoidi, che aiutano un gran numero di attività importanti per l’organismo. Tra esse, la difesa del microcircolo del sangue e le funzioni antinfiammatorie. Fornisce inoltre il limonene, ovvero un ingrediente che viene usato negli oli essenziali ed in varie erbe officinali. Esso ha funzioni antidepressive ed immunostimolanti.

Usiamo quindi la scorza per insaporire i nostri piatti, ci farà del bene.

Banana

Questo è forse l’ingrediente più sorprendente della lista. Ebbene è possibile mangiare anche la buccia della banana. Essa va cotta molto a lungo, e con aggiunta di spezie, però una volta pronta fornirà molte fibre e minerali.

Carota

Quasi tutti noi peliamo la carota quando la mangiamo. Però sarebbe bene ripensarci, perché è proprio nella buccia che è concentrata la maggior quantità di un componente fondamentale. È infatti famoso l’adagio secondo cui le carote fanno bene alla vista, e la causa di ciò è il betacarotene. Il nostro intestino lo converte in vitamina A, ed è proprio grazie a questa vitamina che tuteliamo la nostra vista. Non solo, ma riduciamo anche la possibilità di prendere brutte infezioni.

Peperone

Alcuni consigliano di togliere la buccia dal peperone, perché sarebbe indigesta. Ed è vero, chi ha problemi di digestione dovrebbe evitarla. Però tutti gli altri dovrebbero mangiarla, perché essa contiene capsaicina. Questo componente è quello che dà il tipico sapore leggermente piccante al peperone, ed ha utili funzioni di vasodilatazione.

Queste sono quindi le bucce di vegetali che tutti dovremmo mangiare perché fanno bene alla salute. Iniziamo a pensare a qualche ricetta che le comprenda.