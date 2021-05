L’ananas è fra i frutti tropicali più diffusi sulle nostre tavole. È famoso per i notevoli benefici che apporta alla salute. Inoltre è particolarmente ricco di fibre, vitamine e sali minerali. È un frutto povero di zuccheri e quindi adatto anche ai più attenti alla linea. Tutte caratteristiche che si riferiscono alla polpa che tutti mangiamo. Ma pochi sanno che anche gli scarti di questo frutto hanno grandi potenzialità.

Dunque le bucce di ananas non vanno mai buttate perché si trasformano in alleati di bellezza dai risultati stupefacenti.

Scrub naturale

Ebbene, come abbiamo consigliato in questo articolo fare uno scrub alla pelle è davvero utile. La buccia di questo frutto è perfetta per prepararne uno completamente naturale, vediamo come. Per prima cosa laviamola bene. Consigliamo di utilizzare una spazzola o un vecchio spazzolino per eliminare qualsiasi impurità. Asciughiamola con della carta assorbente, tagliamola grossolanamente e mettiamola in un frullatore. Quindi riduciamole in una polvere sottile. Ecco che un perfetto esfoliante per la pelle è pronto per essere utilizzato.

Si potrà prelevarne una piccola quantità e massaggiarla sulla pelle del corpo. Libereremo la cute delle cellule morte. Avremmo dunque una cute più luminosa e nutrita. Con una sola ananas si ricava una notevole quantità di polvere. Nulla andrà sprecato. Possiamo infatti dividere quanto abbiamo frullato in piccole quantità da riporre in freezer. Potremmo quindi usufruirne in seguito ottenendo sempre ottimi risultati.

Ritenzione idrica e stati infiammatori

La ricchezza di principi presente nella buccia dell’ananas consente di preparare un eccellente infuso per la ritenzione idrica e per migliorare gli stati infiammatori. Per prepararlo laviamo bene la buccia. Poi tagliamola a fette. Quindi mettiamola in una pentola con abbondante acqua. Aggiungiamo alcune piante che potenziano gli effetti. Non appena bolle aggiungiamo del rosmarino, dello zenzero, un po’ di curcuma, una stecca di cannella, il succo di un limone e quello di un’arancia,

Quindi lasciamo bollire per un’oretta abbondante. Una volta tiepido filtriamo. Possiamo addolcire la bevanda con del miele o della stevia. Abbiamo ottenuto una bevanda che coadiuva i processi antinfiammatori. Un’ottima alleata anche contro la ritenzione idrica e la cellulite. Si rivela di aiuto anche per combattere i parassiti intestinali. Questo infuso si può mantenere ben chiuso in frigorifero per una settimana. Questo infuso non può sostituire le terapie mediche. Ma può essere un valido supporto alle cure prescritte.

