Le bucce delle arance non si tolgono per questo dessert speciale. Una ricetta economicissima: il lingotto di gelatina d’arancia con salsa alla menta. Scovata dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa nel cuore di Ribera, la capitale italiana delle arance, a poca distanza da Sciacca.

Farà impazzire gli ospiti con il suo colore vivace e il profumo intenso di agrumi. Ecco le istruzioni per prepararla in mezz’ora.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per sei persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) due arance di Ribera non trattate;

b) 2 dl di succo fresco di arancia;

c) 15 grammi di gelatina in fogli;

d) 230 grammi di zucchero;

e) un mazzetto di menta fresca.

Filtrare il succo d’arancia in una ciotola e immergervi i fogli di gelatina. Riunire 100 grammi di zucchero in una casseruola con 4 dl d’acqua, mescolare e portare a ebollizione.

Aggiungere il succo d’arancia con la gelatina, togliere dal fuoco e mescolare finché la gelatina si sarà sciolta del tutto. Mescolare di tanto in tanto il composto.

Appena inizia ad addensarsi, bisogna versarlo in uno stampo rettangolare da paté. Bisogna poi trasferirlo in frigo, riempirlo con le fettine di una arancia spellata e tagliata al vivo. E ricoprirlo poi con altro composto gelatinante. Refrigerare per almeno dodici ore.

Le bucce delle arance non si buttano per questo dessert speciale

Tagliare finemente con una affettatrice un’arancia intera non trattata, dopo aver lavato molto bene la buccia. Disporre le fettine su una teglia foderata di carta da forno, spolverizzate con 30 grammi di zucchero. Cuocere in forno già caldo a 160° per trenta minuti, facendo caramellare le ruote d’arancio e poi raffreddare.

Il final touch alla menta

Scottare le foglie di menta fresca in acqua bollente per qualche secondo. Sgocciolare e raffreddare subito in acqua ghiacciata. Strizzarla con cura in un telo.

Portare a ebollizione lo zucchero rimasto in una casseruola con 25 grammi d’acqua, a fiamma dolce. Quando lo zucchero si è sciolto bene, far raffreddare e passare al mixer. Sformare la gelatina di arance su un piatto, servire tagliata a fette, con decorazioni di arance caramellate e salsa di menta.

Ecco, dunque, perchè le bucce delle arance non si tolgono per questo dessert speciale.