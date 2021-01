Le brioche senza burro con mele, pinoli e cannella

Una delle colazioni in assoluto più gustose sono proprio quelle che vedono come protagoniste le brioche. Esistono semplici o ripiene con la marmellata, la crema, il cioccolato e in tanti altri modi diversi. Spesso ci capita di mangiare questo dolce nei bar accostandolo ad un buon cappuccino. Le possiamo trovare anche nei supermercati confezionate e ideato in più forme diverse. Molto spesso però le brioche che troviamo in giro sono preparate con ingredienti poco sani e spesso sono piene di conservanti. Per decidere di mangiare delle buone brioche che però mancano di quegli ingredienti pesanti e ipercalorici, possiamo prepararle noi in casa.

In questo modo sapremo perfettamente tutti gli ingredienti che andremo a mangiare. Nello stesso tempo potremo gustare per più giorni una colazione da leccarsi i baffi. Ecco perciò svelata la ricetta delle brioche senza burro con mele, pinoli e cannella.

Gli ingredienti

500 grammi di farina 00;

110 grammi di zucchero;

8 grammi di lievito di birra secco;

200 ml di latte parzialmente scremato;

1 uovo;

sale;

50 ml di olio di semi;

500 grammi di mele;

cannella in polvere;

40 grammi di pinoli;

20 grammi di zucchero di canna.

Procedimento

Per creare l’impasto, il primo passo è quello di sciogliere il lievito di birra unendolo al latte tiepido e aggiungendoci poi un po’ di zucchero. Mescoliamo aggiungendo intanto la farina, l’olio e l’uovo. Continuiamo a mescolare il tutto energicamente creando un composto piuttosto omogeneo da lasciar riposare circa due ore in frigo. Intanto possiamo avvantaggiarci lavorando con le mele. Laviamole accuratamente e tagliamole a fettine sottili. Andiamole, perciò a cucinare in una padella accostate allo zucchero di canna e un po’ di cannella in polvere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Intanto, che le nostre mele si raffreddano, possiamo lavorare con l’impasto precedentemente creato. Perciò stendiamo l’impasto a forma di rettangolo e posizioniamo sopra le mele cucinate con zucchero e cannella e poi i pinoli omogeneamente. Ora arrotoliamo l’impasto farcito su se stesso fino alla fine e dividiamolo a fette. Possiamo ora riporre le nostre future brioches su una teglia rivestita con carta forno e inforniamo a 180 gradi per circa una ventina di minuti. Ecco svelata la ricetta delle brioche senza burro con mele, pinoli e cannella.