Le Borse volano spinte da una grande euforia. Ecco la vera ragione che spinge i prezzi

Le Borse volano spinte da una grande euforia. Anche nell’ultima seduta della settimana i rialzi sono stati importanti. E vola anche la Borsa italiana trascinata da un apparente inspiegabile entusiasmo che non trova giustificazione nei dati che arrivano dall’economia reale. Ecco qual è la vera ragione che spinge i prezzi

Le Borse volano spinte da una grande euforia

Ennesima seduta in forte rialzo per le Borse europee. L’indice tedesco Dax ha messo a segno un balzo del 3,3%. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) di Piazza Affari ha chiuso con un rialzo del 2,8%. Londra è salita del 2,2% e Parigi ha guadagnato il 3,7%. L’euforia che sta pervadendo i mercati azionari si spiega in un solo modo: gli operatori stanno scommettendo su una forte ripresa dell’economia. Hanno ragione o hanno torto? Vediamo un po’ di dati.

I dati macro USA alimentano la speranza di una uscita veloce dalla recessione

Partiamo dal dato macroeconomico più atteso della giornata e probabilmente della settimana. Il tasso di disoccupazione a maggio negli Stati Uniti è sceso al 13,3% rispetto al 14,7% del mese precedente. Le parziali riaperture hanno creato 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro. Alla notizia tutte le Borse europee sono schizzate verso l’alto e la Borsa americana ha aperto in forte rialzo.

Il secondo dato riguarda la Germania. Il Parlamento tedesco ha approvato un nuovo piano di aiuti all’economia che porterà il totale della spesa a 1500 miliardi. Notizia anche questa che ha spinto in su non solo la Borsa tedesca ma anche il resto delle Piazze europee, compreso il nostro listino.

I dati macro italiani alimentano la depressione

Infine il terzo dato che riguarda l’Italia. Ad aprile nel nostro Paese le vendite al dettaglio sono scese del 10,5% rispetto al mese di marzo. Ma sono crollate del 26% rispetto allo stesso mese del 2019. Ci sono stati crolli drammatici per le calzature (90%), per i mobili (83%), per l’abbigliamento (83%), per i giochi (82%). Si sono salvati solo gli alimentari. E’ invece volato il commercio elettronico del 27% su base annua.

A queste drammatiche notizie la Borsa di Milano ha risposto con una chiusura in rialzo del 2,8%, sui massimi di giornata.

Economia reale e finanza seguono logiche diverse, chi investe lo dovrebbe sempre tenere presente

Questa è la classica giornata in cui si ha la plastica dimostrazione di come i mercati finanziari e l’economia reale viaggino su due binari diversi. I mercati finanziari guardano avanti di almeno sei mesi. Stanno già scommettendo sul rimbalzo economico, su una uscita veloce dalla recessione. Attenzione, dell’economia USA, perché è a questa che guardano i mercati.

Nel frattempo l’economia reale si sta dibattendo in una crisi che probabilmente ancora non ha toccato il fondo e che per l’Italia a settembre si farà drammatica.