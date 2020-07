Le Borse tirano il fiato. Cosa fare adesso?

Quella di oggi potrebbe essere considerata la dimostrazione più lampante della discrepanza presente tra l’economia reale e i mercati. Infatti, proprio nel giorno in cui l’Unione Europea “condanna” l’Italia sul fronte del prodotto interno lordo 2020, le Borse tirano il fiato dopo la corsa.

La situazione

In breve i fatti. A causa della crisi del coronavirus, la Commissione Europea ha rivisto le proiezioni sul PIL 2020. A conti fatti per Roma si parla di qualcosa come -11,2%. ancora peggio del precedente -9,5% e del -8,7% in generale sull’Eurozona. Soltanto l’anno prossimo, cioè nel 2021, i numeri parlano di una leggera ripresa. Per l’Italia si prevede un rimbalzo del 6,1%. Ma ad allarmare i vertici di Bruxelles non sono soltanto i risultati del prodotto interno lordo. Anche il risparmio, ancora di salvezza di tantissime famiglie, è in fortissimo aumento. A tutto discapito della spesa per i consumi, vista in aumento soltanto nel prossimo futuro. Forse nella seconda metà del 2020.

Il fattore Covid

Dall’altra parte, le imprese stanno evitando di investire, proprio per il forte periodo di incertezza. Risultato: l’economia reale è vista in forte contrazione. Ma tutto ciò non spaventa Piazza Affari che, invece, riesce a restare relativamente ottimista. Infatti alle 14.20 si vede un +0,08%. Un risultato più che lusinghiero viste le previsioni negative su Roma. Ancora di più se si pensa che le prospettive di crescita sono comunque non esenti da ulteriori revisioni al ribasso a causa di un mercato del lavoro ancora difficile e di un sentiment generalmente negativo. Il motivo? Se è il Covid ad aver determinato tutto questo è anche il Covid a creare le incertezze che bloccano le aziende. Infatti in tutto il mondo si registra un aumento dei contagi. Italia compresa.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

In questo quadro, generalmente incerto, con un’Italia pessima per l’Ue, ottima per i mercati, la spiegazione degli analisti può essere spiegata anche guardando i rating. Non ci sono lunghe liste come nelle scorse sedute, ma singoli titoli ad hoc. L’esempio? Deutsche Bank che consiglia, tra le azioni da comprare a Piazza Affari, Inwit con fair value di 12,50 euro. Lo stesso dicasi per Mediobanca che assegna il suo outperform a

Anima Holding (4,30 euro) e Iren (2,80 euro). Persino Kepler Cheuvreux si limita ad un buy su Snam (4 euro), lo stesso titolo che ha attirato le attenzioni di Banca Imi (target a 5,10 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Le Borse tirano il fiato dopo la corsa. Un rally che soprattutto a Wall Street ha permesso ai titoli tecnologici di rimettersi su livelli record. Ecco allora che Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) è stata ribadita come Buy (obiettivo di prezzo aumentato a $ 460 da $ 420) dagli esperti di BofA Securities. Lo stesso dicasi per Teladoc Health Inc. la cui copertura è stata avviata in casa Stephens con un rating overweight.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi senza dubbio c’è la produzione tedesca a +7,8% in netto rialzo rispetto al precedente -17,5%. Buone notizie anche per le vendite al dettaglio in Italia a +25,2% contro il precedente di -11,5% (m/m)