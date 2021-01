Ancora una seduta da dimenticare in Europa. Tutti i mercati azionari del Vecchio Continente hanno chiuso con cali superiori all’1%. Le Borse sono state affossate dalla pandemia ma a Piazza Affari volano 2 titoli. Quali sono e il motivo del loro rialzo, le riveliamo nell’analisi della giornata dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Covid e vaccini spingono in basso le Borse

Altra seduta difficile per le Borse europee. I listini azionari del Vecchio Continente sono tornati a scendere a causa del peggioramento della situazione della pandemia nel mondo.

Nella sola giornata di ieri ci sono state oltre 18.000 vittime da Covid 19 nel mondo. Il conto, macabro, dei decessi dall’inizio del coronavirus è di oltre cento milioni di morti nell’intero pianeta.

Il peggiorare della pandemia si affianca al rallentamento del piano di vaccinazione. Il ritardo di Pfizer ha portato la Svezia a sospendere i pagamenti alla multinazionale farmaceutica. Nel frattempo è scontro tra Unione Europea e AstraZeneca.

In questo cupo scenario le Borse non potevano che aprire in ribasso e chiudere peggio. Tutti i mercati azionari europei hanno perso più di un punto percentuale. A Francoforte il Dax ha ceduto l’1,8%, Parigi ha perso l’1,2%, Madrid l’1,4% e Londra l’1,3%. Limita i danni la Borsa elvetica, con un calo dello 0,5%.

Le Borse sono state affossate dalla pandemia ma a Piazza Affari volano 2 titoli

Anche Piazza Affari ha avuto una seduta difficile. Al termine della giornata il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha perduto l’1,4%, terminando a 21.662 punti. Il valore più basso dal 22 dicembre. Ma poteva andare anche peggio. Poco prima delle ore 16,00, la Borsa stava scendendo di oltre il 2%, poi ha recuperato.

Due titoli su tutti svettano tra le blue chip, Diasorin e Saipem. Il primo titolo ha guadagnato il 5,3%, mentre l’azienda dell’energia ha chiuso con un balzo del 4,6%. Diasorin è volata perché si scommette che l’azienda possa avere un ruolo importante nei prossimi mesi nella produzione dei vaccini. Saipem ha goduto del rialzo del petrolio. Nella settimana del 22 gennaio le scorte sono calate di quasi dieci milioni di barili. La notizia ha spinto in rialzo il prezzo del greggio dell’1% e ha spinto i titoli petroliferi.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa