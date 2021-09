Per le Borse europee e per Wall Street, oggi è stata una giornata determinante. Due appuntamenti importantissimi hanno segnato l’andamento dei prezzi nella giornata di oggi e probabilmente per le prossime sedute. Oggi gli operatori alle 14:30 erano concentrati contemporaneamente su due eventi. Mentre la presidente della BCE iniziava ad illustrare le decisioni di politica monetaria, dagli USA arrivavano i dati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione. Così, grazie all’esito di questi due eventi le Borse recuperano intanto a Milano un fiume di denaro investe un titolo.

La BCE colomba aiuta il recupero delle Borse

Le decisioni da parte della Banca Centrale Europea non hanno deluso gli operatori. Il presidente Christine Lagarde in conferenza stampa ha sostanzialmente annunciato che il PEPP, il piano di emergenza per sostenere l’economia, si ridurrà progressivamente. Ma la Lagarde non ha detto in che misura e soprattutto ha confermato che la dotazione del PEPP di 1.850 miliardi, rimarrà invariata. Inoltre la presidente ha confermato che il quantitative easing, tuttora in vigore, rimarrà anche dopo la fine del PEPP.

L’altro dato importante era quello sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Il dato è stato inferiore a quello precedente e soprattutto inferiore alle stime degli analisti. Il calo delle richieste di sussidi allontana i timori di un forte rallentamento del mercato del lavoro in USA e quindi della crescita economica.

Questi due dati messi insieme hanno permesso alle Borse di rimbalzare. Alla fine della seduta odierna, quasi tutti i principali indici europei hanno terminato in positivo, anche se di poco. Infatti nel finale alcune vendite per prese di beneficio hanno fatto scendere i prezzi. La chiusura vicino allo zero delle Borse europee non deve ingannare, perché in avvio di seduta i listini erano partiti in perdita. Poi, nel pomeriggio hanno recuperato terreno. Al termine della giornata di scambi, Piazza Affari ha chiuso con un lieve guadagno dello 0,1%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato le contrattazioni a 25.909 punti.

Se la Borsa ha realizzato un lievissimo guadagno, una pioggia di acquisti è caduta su un titolo. Tod’s alla fine della seduta ha chiuso con un rialzo di oltre il 12% terminando a 53 euro. I prezzi sono esplosi al rialzo grazie ai conti semestrali decisamente migliori di quelli precedenti. Ieri anche Ferragamo aveva terminato in forte rialzo grazie agli ottimi conti. Il settore del lusso si dimostra ancora una volta protagonista sul nostro listino. Già da qualche seduta gli analisti di ProiezionidiBorsa avevano posto l’attenzione su questi titoli.

