In Borsa la penultima seduta della settimana è stata quasi da cardiopalmo. I prezzi hanno attraversato tre fasi, fatte di discese ardite e risalite. La giornata di oggi è stata caratterizzata dal diffondersi di una voce che ha impaurito i mercati. Così in avvio le Borse illudono poi questa notizia le spaventa e chiudono in modo inaspettato. Ma vediamo cosa ha penalizzato oggi i listini del Vecchio Continente.

All’avvio di seduta tutte le Borse sono schizzate in alto. Sembrava volessero recuperare il terreno perduto nella precedente seduta. Dopo neanche un’ora di contrattazioni i maggiori indici europei stavano guadagnando fino a 1 punto percentuale. Poi è cominciata a girare la notizia dei nuovi casi della variante Delta del Covid e dell’impennata del numero dei contagiati. A questo punto il mercato ha preso la via del ribasso.

In due ore le Borse hanno perduto tutto il terreno guadagnato nella prima parte della mattina. Per fortuna i primi dati sull’apertura del mercato americano hanno riportato un poco di sereno. Nel primo pomeriggio, aumentando la certezza dell’apertura in rialzo della Borsa USA, gli operatori sono tornati a comprare e le Borse sono risalite.

Alla fine della giornata la Borsa tedesca ha guadagnato mezzo punto percentuale, Parigi è salita dello 0,7%, mentre Londra ha guadagnato l’1,2%. La Borsa di Milano ha chiuso con un rialzo dello 0,7% e il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 25.286 punti. Il risultato da una parte è deludente, se confrontato con il rialzo della prima parte della mattinata. Ma dall’altra fa tirare un sospiro di sollievo rispetto al possibile scenario negativo che poteva verificarsi oggi, senza questo rimbalzo.

Scenario prospettato nell’analisi “Wall Street incerta e Piazza Affari sul baratro ma questo titolo può sbancare” che allertava sul rischio di discese sotto 25.000 punti. Oggi i prezzi del Ftse Mib per l’ennesima volta hanno messo sotto pressione questo livello. Infatti, a metà giornata, hanno toccato un minimo a 25.042 punti prima di risalire.

Con l’occhio ai prezzi di metà giornata questa chiusura è davvero inattesa. Non è casuale che il rimbalzo del listino italiano sia coinciso col rimbalzo dei titoli bancari. Oggi la migliore azione delle 40 del paniere del Ftse Mib è stata Unicredit, con un guadagno del 2,5%. Bene anche Banco BPM che è salita dell’1,7%.

Da rilevare anche la bella performance dei titoli Eni, in salita del 1,8%, Tenaris, in rialzo dell’1,9% e di Saipem in guadagno del 2%. Questi tre titoli si sono giovati del rialzo dei prezzi del greggio.

