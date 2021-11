Ultima seduta della settimana per le Borse. Negli ultimi due giorni un po’ d’incertezza ha assalito gli operatori e i listini si sono mossi poco e in modo incerto. Un timore sta riaffiorando dopo che sembrava accantonato: il rialzo dell’inflazione. Le Borse hanno paura di questo fattore ma Piazza Affari oggi può puntare a questo record e sembra risentire meno di questo pericolo. Anche perché per ora i segnali economici per il nostro Paese sono positivi.

Il rialzo dei prezzi intimorisce

Adesso gli operatori non temono la fine delle manovre monetarie espansive e non temono neanche il rialzo dei tassi, entrambi sono dati per scontati. Gli operatori temono che la crescita dei prezzi possa rallentare la ripresa economica. Gli ultimi dati hanno mostrato un’inflazione mondiale al di sopra delle aspettative. Negli USA in ottobre ha raggiunto i massimi degli ultimi 30 anni. In Cina i prezzi alla produzione ad ottobre hanno raggiunto il valore più alto degli ultimi 26 anni. Questo balzo dei prezzi nelle due economie più importanti del mondo potrebbe rallentare la crescita economica.

Anche in Europa si teme che la crescita dell’inflazione possa frenare la ripresa dell’economia nel Vecchio Continente. Ieri la Banca Centrale Europea ha dichiarato che l’inflazione continuerà a crescere nel 2021 e calerà nel 2022. Intanto le stime di crescita per quest’anno della Germania, la maggiore economia del Continente, sono riviste al ribasso.

Sempre secondo le previsioni della BCE la crescita del PIL in Italia si attesterà al 6,2% per quest’anno e al 4,2% per il prossimo. La notizia è positiva per il nostro Paese e anche per il mercato azionario. Non è un caso che da qualche seduta si nota un crescente interesse sui nostri maggiori titoli da parte degli investitori professionali. Anche ieri la Borsa Italiana è riuscita a salire dello 0,25% in una seduta sostanzialmente debole in Europa.

Le Borse hanno paura di questo fattore ma Piazza Affari oggi può puntare a questo record

Tra le Borse principali ieri il rialzo di Piazza Affari è stato il secondo migliore dopo Londra. Il nostro listino non sembra temere il rialzo dei prezzi. Il Ftse Mib si è fermato a 27.633 punti, molto vicino al massimo dell’anno di 27.866 punti. Appena 367 punti sotto la soglia importante dei 28.000 punti. In percentuale la distanza è di appena l’1,3% circa, quindi con una seduta ben intonata l’obiettivo sarebbe raggiungibile. Per Piazza Affari sarebbe un ottimo risultato cominciare la nuova settimana sopra i 28.000 punti, perché questo risultato darebbe un’ulteriore spinta propulsiva ai prezzi.

Ieri l’indice Ftse Mib ha segnato un massimo a 27.653 punti. Se oggi i prezzi riusciranno a superare questo livello potranno spingersi fino al massimo dell’anno a 27.866 punti. Il superamento anche di questo livello potrà portare il Ftse Mib a quota 28.000 punti.

Non bisogna però scordare che oggi è venerdì, ultima seduta della settimana. Il venerdì in genere è un giorno non favorevole alle Borse specialmente in periodi di incertezza. Quindi oggi si potrebbe anche assistere a vendite di chi preferisce monetizzare e non lasciare aperte le posizioni nel fine settimana. Nella seduta odierna i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) potrebbero scendere anche fino a 27.400 punti. Una discesa sotto questa soglia spingerà l’indice a 27.000 punti.

