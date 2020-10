In Europa è stata una nuova difficile seduta. Tutte le Borse sono andate in rosso, e Piazza Affari oggi è stata tra le peggiori. Su tutto il comparto azionario europeo pesa l’incubo di un blocco generalizzato delle attività. Non a caso i tre listini peggiori sono stati quelli di Milano, Parigi e Madrid. Le tre capitali sembrano essere quelle più colpite dall’incubo della nuova ondata del coronavirus.

Ecco l’analisi della giornata di Piazza Affari degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Seduta difficile per Piazza Affari al di là del segno meno

L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in ribasso dell’1,5% a 18.654 punti. Questo dato racchiude in sé un elemento positivo e uno negativo. L’elemento positivo è che i prezzi si sono fermati su un area di supporto. Questo significa che almeno per oggi la discesa è stata contenuta.

Il dato negativo è che l’indice è sui minimi degli ultimi 6 mesi. In area 18.500/18.600 punti, passa una linea sotto la quale Piazza Affari potrebbe scendere velocemente tornando a 18mila punti e poi proseguendo a 17mila. Se le condizioni della pandemia non migliorano, ma anzi dovessero peggiorare, in Italia come in Europa, il calo potrebbe essere inevitabile.

I listini principali sul ciglio di un baratro

Oggi la Borsa di Milano si è fermata sul ciglio di un burrone, ma anche le altre Borse europee non sono messe meglio. L’analisi dell’indice paneuropeo Euro Stoxx 50, rivela come i prezzi siano anch’essi sui minimi degli ultimi sei mesi. E sono a ridosso di area 3.050/3.100 punti, sotto la quale i prezzi potrebbero precipitare a 2.800 punti.

Lo stesso indice tedesco Dax, ha in area 12mila euro una soglia sotto la quale i prezzi potrebbero precipitare a 10.800 punti. E la condizione non cambia neanche per la Borsa di Parigi e per quella di Londra.

Le Borse europee sono legate tutte a questo destino

I listini del Vecchio Continente sono condizionati dall’evolversi della pandemia e dall’andamento della Borsa USA, oggi partita incerta. Ecco perché le Borse europee sono legate tutte a questo destino. Solo una pandemia sotto controllo, lo scansamento del blocco totale delle attività e una Borsa USA nuovamente in rialzo, possono fare tornare positivi gli indici.

Questa settimana ci sarà da soffrire.

