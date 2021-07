Gli accessori per le donne sono molto importanti, alcune tengono molto agli orecchini, agli anelli e tutto ciò che serve per renderle ancora più belle. Tra gli accessori uno in particolare è molto utile e serve per contenere tutto quello che una donna porta con sé durante le passeggiate. Ci stiamo riferendo alla borsa, questa può essere grande, piccola o media. Casual o elegante la borsa è importante per ogni tipo di donna.

Questa oltre ad essere utile è un accessorio che ci consente di stare alla moda e al passo con i tempi. Le borse possono essere di stoffa, di pelle o di camoscio sicuramente ognuna di noi ne ha di diverso tipo nell’armadio per poterle abbinare al’outfit. Anche la borsa ha bisogno di una pulizia periodica, questo ci consente di mantenerle come nuove e impeccabili.

Le borse di camoscio saranno sempre pulite e impeccabili grazie a questi rimedi

Come tutte le cose per allungare la vita degli oggetti e mantenerli come nuovi bisogna conservarli accuratamente e dare loro un pulita periodica.

Non sempre noi donne ci dedichiamo alla pulizia delle nostre borse, di solito lo facciamo quando queste si macchiano. Alcune però ne hanno bisogno a prescindere, come nel caso delle borse di camoscio. Queste sono molto belle a guardarsi ma necessitano di particolari cure.

La prima cosa da fare con le borse di camoscio è quella di spazzolarle per eliminare lo sporco quotidiano dovuto all’inquinamento. Basterà avere una spazzola a setole rigide per poter effettuare questo passaggio.

Un modo alternativo alla spazzola può essere l’utilizzo della gomma, rigorosamente bianca dato che un altro colore potrebbe rovinare la borsa. La gomma ci permette di eliminare le macchie asciutte, come ad esempio il fango, ricordiamo di strofinare delicatamente.

Semplicemente acqua e aceto

Il composto di acqua e aceto viene spesso utilizzato per pulire la casa e gli oggetti che la arredano. Anche in questo caso questa soluzione del tutto naturale può aiutarci a mantenere come nuove le nostre borse.

Uniamo in parti uguali i due elementi e con un panno pulito puliamo la nostra borsa di camoscio. In caso di macchie questa soluzione è davvero eccezionale.

Borotalco o amido di mais

Può succedere che alcune volte le borse si macchino di olio, in questo caso non facciamoci prendere dal panico. La prima cosa da fare è tamponare la zona interessata con carta assorbente senza pressare altrimenti l’olio potrebbe andare ancora più in profondità. Una volta fatto questo prendiamo del borotalco o dell’amido di mais e copriamo la zona macchiata. Lasciamo in posa per circa 20 minuti e spazzoliamo poi con la spazzola.

Se notiamo che la macchia è ancora presente possiamo ripetere l’operazione. Ecco come le borse di camoscio saranno sempre pulite e impeccabili grazie a questi rimedi!