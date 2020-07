C’è come una sorta di attesa sui mercati azionari. Le Borse europee sono rimaste immobili, quasi col fiato sospeso, in attesa che accadesse qualcosa che gli desse la direzione da seguire. In realtà gli operatori, che poi sono coloro che danno anima ai mercati azionari, erano in attesa di qualcosa. Vediamo cosa.

I mercati azionari sono immobili da qualche seduta

L’immobilismo degli operatori nella seduta di oggi in realtà è un fenomeno che si è già verificato nelle precedenti due sedute della settimana. Le Borse del Vecchio Continente, nella seduta di lunedì e di martedì si sono mosse poco. Solo Piazza Affari ha avuto dei movimenti più accentuati, per altro al ribasso, per fattori intrinseci.

La Borsa di Milano soffre dell’andamento negativo del settore bancario, che non riesce a risollevarsi. Titoli come Intesa, Unicredit, Bpm, sono vicini ai minimi toccati a metà marzo, dopo il grande crollo a seguito del Covid. Situazione frustrante se si pensa che ci sono titoli che non solo hanno annullato le perdite patite da fine febbraio, ma sono su livelli superiori.

Situazione frustrante, di conseguenza, anche per l’indice Ftse Mib che è quello che più ha faticato negli ultimi mesi. Ieri la Borsa di Milano se l’è vista brutta (leggi qui quanto è accaduto ieri sul listino milanese). E anche oggi non è andata meglio all’Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) che ha chiuso in calo dello 0,2%. Una seduta che è stata quasi la fotocopia di quella di ieri. Un ribasso nella prima parte della seduta e poi il recupero, nella seconda parte della giornata.

Le Borse con il fiato sospeso in attesa di questa decisione

Oggi è stata una seduta senza grandi scossoni, con le Borse con il fiato sospeso in attesa di questa decisione. Ma cosa aspettavano le Borse oggi? Attendevano le decisioni che si prenderanno nella riunione del comitato della Fed, che si riunirà stasera alle 20,00 ora italiana. E alle 20.30 si saprà cosa è stato stabilito.

Quali possono essere le decisioni della Federal Reserve? Non certamente il taglio dei tassi di interesse. Ipotesi esclusa, anche perché oramai a zero. Ma possono essere prese decisioni su nuove misure di incentivo all’economia, e quindi ai mercati.

E’ su questo che scommettono gli operatori. Notizie positive potranno dare nuova forza agli indici azionari USA, e quindi alle Borse europee. Notizie deludenti, potrebbero ripercuotersi pesantemente sulle quotazioni azionarie e dare nuovo impulso alle quotazioni dell’oro.