Sono state appena proclamate le migliori birre artigianali italiane per l’anno 2021. Si tratta del Premio Cerevisia, un concorso nazionale al quale hanno preso parte 100 etichette provenienti da ogni angolo d’Italia. Dopo la pausa forzata legata all’anno della pandemia, è in fase di conclusione l’edizione 2021.

Per adesso, infatti, sono stati annunciati i birrifici vincitori del premio. Invece il nome delle birre vincitrici sarà svelato nel corso della cerimonia di consegna dei premi. Quest’ultimo atto si terrà il 6 ottobre, presso il Centro Congressi della CCIAA dell’Umbria, alle ore 10.00.

Vediamo dunque chi ritirerà il premio, considerato che le birre artigianali di alta qualità ottenute da questi birrifici hanno vinto il Premio Cerevisia 2021.

Il Premio Cerevisia 2021 decreta le migliori birre artigianali

Diamo innanzitutto uno sguardo a chi organizza il premio.

Il Comitato Promotore è formato dalla CCIAA dell’Umbria e dal Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra dell’Università degli Studi di Perugia (CERB). Inoltre troviamo la Regione Umbria, il Comune di Deruta e l’Associazione dei Birrai e dei Maltatori (AssoBirra).

Il bando prevede premi per la 1° birra classificata in assoluto e per la 1° birra classificata in ogni area geografica (Nord, Centro e Sud). Inoltre sono previsti premi per il miglior design e premi per stili alle 3 migliori birre classificate nelle 5 sezioni previste.

Per l’edizione 2021, le domande andavano presentate dal 10 giugno fino allo scorso 17 luglio, secondo il modello di adesione presente sul sito.

I birrifici vincitori dell’edizione 2021

Vediamo adesso quali sono i birrifici dell’8° edizione appena proclamati vincitori:

Basilicata, il birrificio del Vulture;

Calabria, il birrificio Gladium;

Campania, i birrifici Karma, Monaci Vesuviani e il micro birrificio Incanto;

Emilia Romagna, il birrificio Birra Amarcord;

Friuli Venezia Giulia, i birrifici Cittavecchia e Foran;

Marche, il birrificio 61cento e Jester birrificio agricolo;

Puglia, il birrificio Rebeers;

Sicilia, il birrificio dell’Etna;

Trentino Alto Adige, il sidrobirrificio Lucia Maria Melchiori;

Umbria, i birrifici Birra Bro e Birralfina;

Veneto, i birrifici Acelum e Theresianer Antica Birreria di Trieste 1766.

Le birre artigianali di alta qualità ottenute da questi birrifici hanno vinto il Premio Cerevisia 2021

Il premio costituisce un segnale di speranza e vicinanza a un comparto di piccole realtà colpite dalla pandemia. I loro metodi di lavorazione producono birre di notevole pregio, ma spesso si scontrano con le ridotte dimensioni dei mercati di riferimento. Non hanno, del resto, la forza commerciale tipica dei grandi marchi mondiali.

Il premio, unito alla ripresa generale dell’economia, potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di rilancio per queste giovani realtà.

Approfondimento

