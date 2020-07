Le bibite gassate sono un piccolo piacere che tutti ci concediamo qualche volta. Soprattutto d’estate. Durante la bella stagione, infatti, tendiamo a berne di più. Questo perché ci aiutano a combattere la tipica afa estiva. Non c’è nulla di più dissetante di una bibita gassata durante il primo pomeriggio. Ma se non fosse salutare? Se potesse mettere a repentaglio il nostro benessere? Ecco perché vi proponiamo questo articolo. Il team di ProiezionidiBorsa è qui per spiegare il perché le bibite gassate rappresentano un rischio per la nostra salute.

Attenti alle conseguenze

Le bibite gassate rappresentano un rischio per la nostra salute? La scienza, negli ultimi anni, ha rivelato quanto possano essere pericolose le bibite gassate per il nostro organismo. Berne in quantità eccessive, potrebbe portare a conseguenze davvero spiacevoli. Quali? Facciamo qualche esempio. Potremmo incorrere facilmente in malattie cardiache e diabete. Ma non solo. Anche il nostro cervello ne potrebbe risentire. Le sostanze contenute in questo genere di bevande, infatti, innescano dei meccanismi a dir poco rischiosi per noi.

Ecco perché le bevande gassate rappresentano un rischio per la nostra salute

La combinazione tra zucchero e gas, tipica di queste bevande, usura le cellule. Si assiste, infatti, a un grave accorciamento dei telomeri. Cosa sono? Le strutture che proteggono le estremità dei nostri cromosomi! Queste si accorciano in modo naturale con il passare degli anni. Ma, a causa delle bibite gassate, potrebbero iniziare questo processo ben prima del momento adatto. Se non vi suona nessun campanello d’allarme, forse dovreste iniziare a preoccuparvi. L’accorciamento dei telomeri è infatti associato a malattie piuttosto serie. Ai primi posti troviamo l’Alzhaimer, il diabete e diversi problemi cardiaci.

Date le premesse, sarebbe meglio evitare le bibite gassate. Rappresentano un rischio per la nostra salute. Consumarne in quantità ridotte va bene. Ogni tanto è giusto concedersi un piccolo piacere. Ma berne anche solo un bicchiere tutti i giorni, potrebbe risultare dannoso per il nostro organismo.