Sappiamo tutti benissimo che molte bibite possono essere colorate. Insomma, non è una novità. E nessuno, sicuramente, leggendo ciò può rimanere sconvolto. Ma ci sono forse delle informazioni mancanti. Non per tutti, ovviamente. Tra i lettori di ProiezionidiBorsa, ci sarà sicuramente qualcuno che già conosceva questa storia. Ma per molti altri potrebbe davvero essere una news da lasciare a bocca aperta. Alcune bibite colorate contengono tracce di insetti. E no, non è una bufala. Lo si credeva in rete quando questa informazione è venuta a galla. Ma la stessa ricerca scientifica lo ha confermato. Perciò, si: le bibite colorate sono a base di insetti. Ecco la verità scioccante che non tutti conoscono.

Insetti nelle bibite, ecco cosa dicono gli esperti

A darci una prima spiegazione è Rosantonietta Scramaglia, membro del Comitato Scientifico CSS e professoressa all’Università IULM. La studiosa, ci spiega che, molte delle bevande, assumono una certa forma al colorante alimentare rosso E120. E questo si ricava dalla cocciniglia.

Ad intervenire anche l’entomologo Ivan Grasso. Lo studioso in questo caso spiega che l’E120 si ottiene principalmente dal corpo delle femmine della specie della cocciniglia. Il corpo di questo insetto, infatti, si deve essiccare. Da questo, poi, si ricava il colorante usato nelle bibite.

Come si ottiene esattamente l’E120?

Il colorante alimentare, come abbiamo già detto, viene appunto estratto dalla cocciniglia. La polvere ottenuta viene mischiata ad acqua calda. In questo modo, si può ricavare l’acido carminico, che, appunto, dà il colore rossastro alle nostre bibite. Gli studi su questa sostanza sono ancora in corso. Sicuramente ci saranno dei risvolti molto presto che faranno capire se questa sostanza è salutare per l’organismo umano. Intanto, basta sapere che la notizia che circolava da un po’ in rete era vera. Le bibite colorate sono a base di insetti. Ecco la verità scioccante che non tutti conoscono. Adesso ci tocca solo attendere i passi avanti della scienza.

