Caffè, amato per tutti coloro che lo possono bere e desiderato da coloro che purtroppo non possono più. Bevanda amatissima in Italia, il caffè è tanto buono quanto potenzialmente dannoso per la salute. Cosa possono fare coloro che amano il caffè ma che non possono bere questa bevanda per sostituirlo con qualcosa di più o meno similare? Analizziamo assieme le bevande tanto buone quanto salutari per chi non può bere il caffè.

I problemi del caffè

Tantissime persone iniziano la propria giornata con una buona dose di caffeina. Infatti, tantissimi, anche se non bevono il classico caffè, assumono questo elemento attraverso il latte macchiato oppure il cappuccino.

Purtroppo, però, non pochi sono costretti per motivazioni di salute a smettere di bere caffè. Questo può succedere, infatti, perché, mentre un’assunzione bassa di caffeina può avere degli effetti benefici sull’organismo, alte quantità invece sono potenzialmente dannose.

Assumere alte quantità di caffè può portare ad avere delle problematiche legate al sistema cardiaco. E, in particolare, un aumento della pressione sanguigna. Inoltre, un’alta assunzione di questa bevanda può favorire l’insorgere di problematiche di insonnia e di persistente irrequietezza.

I sostituti

Come sostituire la bevanda più amata dagli italiani? Una delle sostituzioni più comuni è il tè. Ma è necessario stare attenti a quale scegliere. Infatti, esiste una forte differenza tra il tè verde e quello nero. Sempre meglio, in particolare quando si hanno problematiche relativa al tasso di caffeina della bevanda, scegliere il tè verde. Questa bevanda è ricca, infatti, di elementi benefici, in particolare antiossidanti, che possono aiutare a mantenere la propria salute intatta.

Un altro sostituto benefico può essere il ginseng, che però va assunto con attenzione, in quanto spesso fortemente dolcificato. Per concludere, altri possibili sostituti possono essere i caffè alle erbe, capaci di sostituire questa bevanda e di essere ugualmente buoni.

Detto questo, abbiamo analizzato le bevande tanto buone quanto salutari per chi non può bere il caffè.