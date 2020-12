Terminati i bagordi natalizi è necessario rimettersi subito in linea per affrontare il nuovo anno in splendida forma. Gli Esperti della Redazione vogliono quindi suggerire le bevande a base di acqua da preparare in casa per tornare in forma in un baleno dopo le feste.

È risaputo che l’acqua è un alimento fondamentale per eliminare le tossine e recuperare dunque energia e benessere. Infatti, oltre a idratare l’organismo, bere permette al metabolismo di ritrovare il giusto equilibrio che può andare smarrito dopo pasti abbondanti. Il primo utile suggerimento è quello di bere, durante l’arco della giornata, almeno 8 bicchieri di acqua, preferendo quelle oligominerali che favoriscono l’eliminazione delle scorie.

Vediamo quali sono le bevande a base di acqua da preparare in casa per tornare in forma in un baleno.

Acqua tiepida e limone

Cominciare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e limone è un toccasana per disintossicare l’organismo. Si prepara in pochi minuti, versando in un bicchiere acqua tiepida e succo di limone appena spremuto. Si consiglia di berla circa 15 minuti prima di fare colazione.

Acqua di zenzero o di finocchio

Se questo non basta per alleviare la sensazione di pancia gonfia e per far scomparire i disturbi digestivi ecco due rimedi della nonna che possono rivelarsi utilissimi. Dunque mettere in infusione in acqua bollente dei semi di finocchio. Dopo una decina di minuti filtrare il decotto e berlo a piccoli sorsi.

In alternativa i semi di finocchio si possono sostituire con dello zenzero. In questo caso all’effetto digestivo si aggiunge anche una diminuzione del senso di fame.

Acqua agli agrumi

Infine ecco un toccasana che aiuta a recuperare le energie ed a fare il pieno di vitamine e minerali per affrontare l’arrivo dell’anno nuovo in piena forma: l’acqua detox agli agrumi. Questa si prepara aggiungendo ad un litro di acqua delle fette di un pompelmo, un’arancia, un limone e mezzo melograno. Lasciare quindi in infusione in frigorifero per una notte. Assumere dunque la bevanda, che avrà un ottimo gusto, durante l’intero arco della giornata.

Ecco dunque svelate le bevande a base di acqua da preparare in casa per tornare in forma in un baleno.