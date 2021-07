Caraibi, Maldive oppure le bellissime Seychelles: sono queste alcune delle località da visitare almeno una volta nella vita per passare un’estate veramente indimenticabile. Purtroppo, le restrizioni legate al Covid 19 non permettono di visitare moltissimi di questi bellissimi territori. Non è però detta l’ultima parola: alcune di queste località potrebbero infatti essere più raggiungibili di quel che sembra. Proprio per questo oggi scopriremo le bellissime località caraibiche da visitare durante questa estate per passare delle vacanze indimenticabili. Iniziamo subito.

Come è ben risaputo, il ritorno alla normalità e alla libertà di movimento non ha riguardato tutti quanti i paesi del mondo. In particolare, agli italiani è ancora fatto divieto di visitare gli stati contenuti nella lista E, tra i quali figurano tantissimi paesi tropicali e caraibici. Non è però detto che i turisti nostrani debbano rinunciare al sogno di passare una vacanza sotto le palme e con in mano un drink. Scorrendo con attenzione le lista prima citate si può infatti notare che alcune bellissime località tropicali non rientrano nella lista E.

Quali sono quindi le località caraibiche ancora visitabili da parte dei turisti italiani? Controllando con attenzione l’elenco C disponibile sul sito Viaggiare Sicuri si scopre che non tutte quante le destinazioni tropicali sono fuori portata. Ai turisti italiani è infatti permesso visitare alcuni territori d’oltremare francesi, tra i quali la bellissima Guadalupe e la tropicale Riunione. È però sempre meglio fare attenzione all’andamento della pandemia in questi piccoli paradisi terrestri in maniera da evitare brutte sorprese. Ad esempio, proprio in Martinica a partire da metà luglio sono state reintrodotte alcune restrizioni che coinvolgono sia le persone vaccinate che quelle che non lo sono. È quindi sempre meglio informarsi a fondo prima di partire, possibilmente visitando le pagine della Farnesina riguardanti le località in cui si vogliono passare le proprie vacanze.

