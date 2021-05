In Italia non chiudono solo le attività commerciali ma anche gli istituti di credito. Infatti, girando le strade cittadine, dove prima c’era una banca ora la saracinesca è abbassata. Ma cosa sta realmente accadendo? Ebbene le banche hanno preso un’incredibile decisione dopo aver accertato che ci sono meno soldi contanti in giro. Le nuove normative sull’uso del denaro contante, l’aumento dei pagamenti digitali, l’ingresso dell’home banking hanno costretto le banche a rivedere i propri piani. Gli sportelli bancari diminuiscono. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un fenomeno strano: gli sportelli bancari sul territorio nazionale si sono ridotti del 30%.

Il rapporto della Fondazione della Sussidiarietà

I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa sono entrati in possesso di un rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà che ha reso noto quanti sportelli bancari ci sono in meno in Italia negli ultimi dieci anni. Nel 2010 esistevano 59 filiali per ogni 100.000 abitanti, invece, oggi siamo a 29 filiali. Un crollo inimmaginabile ma che non deve sorprendere perché a livello europeo c’è una generale tendenza a snellire il numero di sportelli bancari. L’avvento del digitale ha inferto il vero colpo di grazia agli istituti bancari.

Le banche rivedono i piani operativi

Ancora recente è la decisione di Ing Group di chiudere dal primo luglio le 63 casse automatiche e abbassare la saracinesca di 7 filiali italiane. La scelta del gruppo reso famoso dal Conto Arancio non è l’unica, perché ogni banca sta rivedendo i propri piani operativi. Deutsche Bank, per esempio, ha già deliberato la chiusura di 150 sportelli per fine anno e metterà i dipendenti in telelavoro fino a tre giorni a settimana.

Le banche hanno preso un’incredibile decisione dopo aver accertato che ci sono meno soldi contanti in giro

In conclusione i rapporti tra banche e clienti hanno subito una trasformazione per via dell’uso sempre più ridotto dei soldi contanti e dell’introduzione dell’home banking. Perciò mentre prima si correva all’ATM per eseguire pagamenti di bollettini postali, ricariche telefoniche, bonifici ora tutto è diventato più semplice e pratico. Infatti scaricando l’app del proprio istituto bancario non c’è la necessità di spostarsi ed è possibile fare la maggior parte delle operazione di ordinaria amministrazione tramite lo smartphone.