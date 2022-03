Le banche a Wall Street sono in caduta libera nonostante una certa sottovalutazione. Ecco i punti di inversione e gli obiettivi per le prossime settimane

A inizio anno avevamo tracciato le previsioni dei principali titoli del settore bancario americano, indicando le aree attese di minimo e massimo annuale e quali erano i livelli che avrebbero cambiato la tendenza annuale. Oggi, molti di quei titoli hanno già superato quei livelli di inversione, anche se in alcuni casi manca la conferma mensile.

Le banche a Wall Street sono in caduta libera nonostante una certa sottovalutazione e al momento la situazione grafica sembra destinata a peggiorare ulteriormente.

Nel prossimo paragrafo andremo ad analizzare i grafici dei titoli in base a principi statistici. Inoltre, verrà indicato il fair value calcolato dal nostro Ufficio Studi ma anche dagli Esperti e Analisti, SGR e società che emettono giudizi e raccomandazioni.

Abbiamo scelto le seguenti società: Bank of America, Citigroup, JPMorgan (NYSE:JPM), PNC Financial Services Group, U.S. Bancorp e Wells Fargo.

Analisi grafica e fair value

I prezzi di fair value sono stati calcolati dal nostro Ufficio Studi dopo aver studiato le voci di bilancio degli ultimi 4 anni.

Bank of America, ultimo prezzo a 40,95. Fair value a 54 dollari. Gli altri analisti (26 giudizi) invece calcolano un prezzo obiettivo in area 51,64 dollari.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 44,04, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 36,16/31,85.

Citigroup, ultimo prezzo a 56,59. Fair value a 75 dollari. Gli altri analisti (25 giudizi) invece calcolano un prezzo obiettivo in area 77,65 dollari.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 60,42, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 47,45.

JPMorgan Chase, ultimo prezzo a 134,40. Fair value a 205 dollari. Gli altri analisti (26 giudizi) invece calcolano un prezzo obiettivo in area 172,53 dollari.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 145,06, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 124,38.

PNC Financial Services Group, ultimo prezzo a 184,87. Fair value a 220,57 dollari. Gli altri analisti (24 giudizi) invece calcolano un prezzo obiettivo in area 225,15 dollari.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 199,58, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 164,31/147.

Le banche a Wall Street sono in caduta libera nonostante una certa sottovalutazione. Ecco i punti di inversione e gli obiettivi per le prossime settimane per i titoli U.S. Bancorp e Wells Fargo

U.S. Bancorp, ultimo prezzo a 55,25. Fair value a 93 dollari. Gli altri analisti (24 giudizi) invece calcolano un prezzo obiettivo in area 64,19 dollari.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 56,93, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 48,53/41,19.

Wells Fargo, ultimo prezzo a 48,79. Fair value a 60,05 dollari. Gli altri analisti (26 giudizi) invece calcolano un prezzo obiettivo in area 63,28 dollari.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 53,40, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 45,38/40,95.